Смольянинов приглашает на концерт Сообщества свободных людей cheLovek

Осенью прошлого года параллельно с несколькими известными творческими личностями, покинувшими Россию, связались дипфейки главы администрации президента Украины Андрея Ермака. В числе попавшихся на розыгрыш пранкеров артистов был и Артур Смольянинов . Позже он узнал, что аналогичные звонки поступили Дмитрию Быкову и Чулпан Хаматовой, но у последней уже был опыт за год до того - она сразу не попалась на крючок…

"Эта история подтолкнула меня к мысли о том, как же плохо, что теперь мы так мало встречаемся и общаемся вживую, что замкнулись в своих "пузырях" и пытаемся в одиночку справиться со всеми напастями, - рассказывает Артур. - Ведь раньше жизнь нас часто сводила на разных проектах и мероприятиях, мы бывали в гостях, обменивались новостями, изливали друг другу душу. Всего этого нам теперь очень не хватает… В общем, спасибо пранкерам, что придали импульс прекрасному начинанию".