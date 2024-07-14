Смольянинов приглашает на концерт Сообщества свободных людей cheLovek

26 июля в 18:00 состоится запуск исторического проекта: в рижских помещениях Свободного университета на улице Элизабетес, 59, пройдет первая живая встреча Сообщества свободных людей cheLovek.
Это сообщество станет точкой сбора и общения близких по духу и осознанию реальности людей, которых геополитические события вытолкнули с родины и разбросали по странам и городам.
Проект стартует с концерта основателя социально-музыкальной платформы cheLovek Артура Смольянинова, после чего публику пригласят к свободному и теплому общению.
Необычный проект рождался спонтанно и в несколько этапов. Это было движение с двух сторон.
Осенью прошлого года параллельно с несколькими известными творческими личностями, покинувшими Россию, связались дипфейки главы администрации президента Украины Андрея Ермака. В числе попавшихся на розыгрыш пранкеров артистов был и Артур Смольянинов. Позже он узнал, что аналогичные звонки поступили Дмитрию Быкову и Чулпан Хаматовой, но у последней уже был опыт за год до того - она сразу не попалась на крючок…
"Эта история подтолкнула меня к мысли о том, как же плохо, что теперь мы так мало встречаемся и общаемся вживую, что замкнулись в своих "пузырях" и пытаемся в одиночку справиться со всеми напастями, - рассказывает Артур. - Ведь раньше жизнь нас часто сводила на разных проектах и мероприятиях, мы бывали в гостях, обменивались новостями, изливали друг другу душу. Всего этого нам теперь очень не хватает… В общем, спасибо пранкерам, что придали импульс прекрасному начинанию".
К тому времени Артур уже собрал в Латвии свою музыкальную группу cheLovek и запустил проект с таким же названием в соцсетях. В нем он делится событиями, которые происходят в его жизни, и философски осмысливает суть понятия "человек". Война и новый опыт жизни в эмиграции высветили много новых граней, о которых раньше не было повода и времени задумываться.
"Для меня нет более интересного и важного понятия, чем ЧЕЛОВЕК. Быть и оставаться им. Пытаться разобраться, что такое человек в мире и мир в человеке", - говорит Артур.
Окончательно новый проект сформировался после недавнего благотворительного показа в поддержку Украины "Тараканище и другие. Детские/недетские стихи".
Отработав на сцене, участники показа никак не могли расстаться - было так много всего, о чем хотелось рассказать друг другу, чем поделиться. Решили назначить новую встречу…
Место сбора Сообщества свободных людей cheLovek возникло очень логично - это рижские помещения Свободного университета. Содружества преподавателей и студентов, которые уже четыре года соединяются онлайн, чтобы современные знания были доступны всем, без цензуры.
Среди его лекторов - яркие личности, которые были вынуждены покинуть российские вузы, не смирившись с новой образовательной политикой на родине.
За последние два года Рига стала крупным центром политической эмиграции. Но до сих пор у потерявших родину людей и сопереживающих им местных жителей не было постоянного места, где можно встречаться и общаться - cheLovek может стать таким.
"Проект cheLovek представляется мне целым движением в будущем. Это история о людях, о жизни среди людей, о выживании в этом сложном мире, обо всем, что так или иначе связано с Человеком… - говорит Смольянинов. - Я бы хотел через время увидеть его большим комьюнити, сообществом единомышленников, тех, кому есть чем поделиться, что рассказать друг другу, и тех, кому сегодня нужна поддержка и помощь".
26 июля в 18:00 двери Свободного университета откроются для Сообщества свободных людей cheLovek. Концерт - в 19:00.
Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его послужном списке более ста картин, награды многих фестивалей, 10 лет работы в московском театре "Современник" и попечительство в благотворительном фонде "Подари жизнь". После 24 февраля Смольянинов однозначно высказался против войны и покинул страну. Он озвучил новый сезон сатирического проекта "Гражданин поэт", снялся в блокбастере "ТТТ" латвийского режиссера Дзинтарса Дрейбергса, выступил модератором нового сезона проекта общественных диалогов "Философия на воде".
Продюсер проекта Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом о легендарном роде князей Голицыных, ассоциативный продюсер картины "Молоко матери" по роману Норы Икстене, автор идей и продюсер проектов "Философия на воде" и "Сны Екатерины".
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