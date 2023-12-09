Звезды и откровения на концерте Смольянинова: "Наша фея и моя любимая женщина"

8 декабря в клубе First состоялся концерт латвийской группы cheLovek, фронтменом которой стал актер, автор и композитор Артур Смольянинов.
В рамках концерта прошла презентация первого EP-альбома "4" и сингла "Эльсинор". На которую Артур Смольянинов и его музыканты ранее сняли клип на бывшем заводе Provodnik в Риге. Кроме этого прозвучали еще 12 песен.
В зрительном зале были замечены латвийская певица Айя Андреева, блогер Мальвина Мани, актеры Рижского русского театра им. М. Чехова Анастасия Левина и Вадим Николайчук, бизнес-леди и королева красоты Виктория Бровун, отельер Юлия Жагунова и многие другие.
Артист начал вечер примерно в 20:45 с песни "Остановите войну", а после поприветствовал зрителей на латышском языке.
Напомним, что после начала военного вторжения России на территорию Украины, актер покинул родину, осудил режим Кремля и нашел убежище в Латвии, где начал новую жизнь практически с нуля. За год ему удалось собрать группу из местных музыкантов - своих по духу людей. С ними он и поднялся на сцену клуба First - гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс. Продюсером проекта стала Екатерина Ланская.
"Наш продюсер. Наша фея и моя любимая женщина", - сказал Смольянинов после того, как попросил Екатерину подняться на сцену.
Еще в 2020 году Артур придумал название cheLovek. Он уже давно двигался в сторону музыки. Начал что-то делать в этом направлении пока жил в России, а потом началась война. Название коллективно перекликается с основными сюжетами его песен. В своих композициях он старается разобраться, "что такое человек в мире и мир в человеке".
Жанр своего творчества Артур называет "кино-рок", или human-рок. "Как правило, в каждой моей песне есть герой и сюжет вокруг него, - поясняет актер. - По сути, практически каждая песня - это микрофильм", - подчеркивал он ранее.
Концертная программа состояла из песен разного времени, которые он с музыкантами собрал в одну программу.
Артур любит прятать в своих произведениях некие смыслы, так называемый гипертекст.
К примеру, первый сингл выпущенный в Латвии - "Эльсинор" - это явная отсылка к Гамлету Шекспира. Тот самый город, где происходили ужасающие и драматические действия, которые так перекликаются с сегодняшним днем.
В текстах своих песен Артур умело обнажает человеческие пороки. Говорит о них. Препарирует. При помощи речевых оборотов, и своей актерской школы, акцентирует на них внимание, не забывая о светлых эмоциях. Он много во время исполнения пропускает через себя, словно переживая написанное заново.
Каждая строчка произнесенная или спетая им оживает. Она становится совершенно отдельным творческим произведением, местами нарочито театральным и кинематографичным. Все это обрамлено профессиональными аранжировками и мастерским отточенным музыкальным исполнением музыкантов группы cheLovek.
На вечере кроме песни-манифеста "Остановите войну" прозвучали такие композиции как "Травы", динамичные и экспрессивные "Икар", "Эльсинор", "Крик", "Ноги гудят". А были и композиции мелодичные и лиричные, как "Бред", "Белый", "Между строк" и многие другие. Все они так или иначе говорили о перерождении и возрождение, которое коснулось Артура Смольянинова лично, не только пока он жил в России, но и здесь в Латвии.
Пришедшие на концерт люди не скрывали своего восхищения. Они с удовольствием танцевали под медленные композиции и аплодировали в такт.
В завершении на бис прозвучала песня, открывшая этот вечер "Остановите войну".
"Я хочу загадать на Рождество себе возможность превращать врагов в друзей", - сказал артист со сцены этим вечером.
После трогательно поблагодарил людей, перечислив каждого кто ему дорог. Не забыл тех, кто его принял здесь, помог в создании проекта cheLovek, и признался в любви к Латвии. Стране, где он продолжил путь музыканта, нашел вдохновение, друзей и расправил крылья...
Галерея: Артур Смольянинов и группа cheLovek. Концерт 8 декабря 2023 года в First
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