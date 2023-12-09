Звезды и откровения на концерте Смольянинова: "Наша фея и моя любимая женщина"

"Наш продюсер. Наша фея и моя любимая женщина", - сказал Смольянинов после того, как попросил Екатерину подняться на сцену.

Екатерина Ланская Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET

Еще в 2020 году Артур придумал название cheLovek. Он уже давно двигался в сторону музыки. Начал что-то делать в этом направлении пока жил в России, а потом началась война. Название коллективно перекликается с основными сюжетами его песен. В своих композициях он старается разобраться, "что такое человек в мире и мир в человеке".

Артур Смольянинов и группа cheLovek, концерт 8 декабря 2023 года в First Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET

Жанр своего творчества Артур называет "кино-рок", или human-рок. "Как правило, в каждой моей песне есть герой и сюжет вокруг него, - поясняет актер. - По сути, практически каждая песня - это микрофильм", - подчеркивал он ранее.

Концертная программа состояла из песен разного времени, которые он с музыкантами собрал в одну программу.

Артур любит прятать в своих произведениях некие смыслы, так называемый гипертекст.

Артур Смольянинов и группа cheLovek, концерт 8 декабря 2023 года в First Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET

К примеру, первый сингл выпущенный в Латвии - "Эльсинор" - это явная отсылка к Гамлету Шекспира. Тот самый город, где происходили ужасающие и драматические действия, которые так перекликаются с сегодняшним днем.

В текстах своих песен Артур умело обнажает человеческие пороки. Говорит о них. Препарирует. При помощи речевых оборотов, и своей актерской школы, акцентирует на них внимание, не забывая о светлых эмоциях. Он много во время исполнения пропускает через себя, словно переживая написанное заново.

Артур Смольянинов и группа cheLovek, концерт 8 декабря 2023 года в First Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET