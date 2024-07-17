Жизнь после череды утрат: Таллиннский зоопарк готовится к приему новых животных

Пару дней назад жители Таллинна узнали грустную новость: зоопарк покинул один из любимцев - амурский тигр Боцман. Житель Таллиннского зоопарка не смог перенести операцию по удалению злокачественной опухоли и не проснулся после наркоза. К сожалению, Боцман не единственный, с кем пришлось попрощаться зоопарку за последние пару лет.

Год назад умерла самка восточноафриканского носорога Кибиби, которая долго боролась с проблемами со здоровьем. В январе этого года улетел на небо ворон Яшка - один из любимчиков работников Таллиннского зоопарка и многих гостей. В марте ушел из жизни один из самых старых обитателей зоопарка гребнистый крокодил Ванамеэс, а из-за опухоли прервался жизненный путь полосатой гиены Кати. Также весной внезапно умер детеныш бинтуронга, родившийся в конце февраля.