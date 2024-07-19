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Урсула фон дер Ляйен переизбрана: как голосовали латвийские евродепутаты?

rus.tvnet.lv
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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен Фото: EPA-AFI

Депутаты Европейского парламента (ЕП) Латвии не были единогласны в голосовании за повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК), выяснило агентство LETA.

Сандра Калниете, Инесе Вайдере, Мартиньш Стакис, Нил Ушаков проголосовали за ее кандидатуру, а Вилис Криштопанс проголосовал против.

Латвийский член группы европейских консерваторов и реформистов Рихард Колс воздержался от голосования. Роберт Зиле и Рейнис Познякс ранее заявили, что воздержатся от голосования, однако в четверг не уточнили агентству LETA, не изменили ли свое мнение.

Депутат Ивар Иябс пока не проинформировал агентство LETA о том, как он проголосовал.

Как сообщалось, Европейский парламент в четверг, 18 июля, убедительным большинством голосов переизбрал Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии.

Для утверждения фон дер Ляйен требовалось не менее 361 голоса, а голоса за нее отдал 401 из 720 евродепутатов.

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