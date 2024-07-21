Представителем инициативы является Гита Осите. По ее мнению, необходимо добиться безопасного движения на оживленном Лиепайском шоссе, по которому ежедневно ездит большое количество грузовых и легковых автомобилей, а также тракторов.

"Это был бы крупный проект государственного значения, поэтому я призываю поднять его на уровень Сейма, чтобы, помимо прочего, достичь политического соглашения об источниках и механизмах финансирования такого проекта", - говорит Осите.

Уже сообщалось, что в конце июня на Лиепайском шоссе произошло несколько серьезных ДТП, поэтому Latvijas valsts ceļi (LVC) заказало у Дирекции безопасности дорожного движения аудит безопасности дорожного движения на участке шоссе Рига - Лиепая (A9).

Анализируя результаты аудита, LVC отметило, что если транспортный поток будет продолжать расти такими же темпами, как и в последние девять лет, то некоторые участки Лиепайского шоссе в будущем необходимо модернизировать до дороги с минимум двумя полосами движения в каждом направлении. Конфигурация некоторых перекрестков неоптимальна, и для улучшения ситуации их необходимо реконструировать.

Аудит также показал, что обочины дороги недостаточно освобождены от травы и кустарника, которые ухудшают видимость на больших расстояниях.

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