Видео Контроль с дроном: водители на Лиепайском шоссе продолжают "лихачить"

Контроль осуществлялся на трассе Рига - Лиепая, где полиция зафиксировала восемь нарушителей, игнорировавших дорожный знак "Обгон запрещен", а также "сплошную линию".

На трассе Рига - Вентспилс зафиксирован один нарушитель, который также проигнорировал знак "Обгон запрещен". Сотрудники Госполиции остановили водителей и привлекли их к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

За игнорирование знака "Обгон запрещен" к водителю применен штраф в размере 55 евро. Также за совершение такого нарушения предусмотрено два штрафных балла.

Видео: Фиксирование нарушений камерой беспилотника

Чтобы не подвергать опасности себя и окружающих участников дорожного движения, совершая опасные маневры, полиция призывает водителей следовать требованиям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.

В целях повышения общей культуры вождения полиция использует для контроля дорожного движения беспилотники, уделяя особое внимание как фиксации нарушений правил дорожного движения, так и соблюдению дорожных знаков.

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