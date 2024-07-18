Трагические аварии на Лиепайском шоссе: первые результаты аудита

"В CSDD создана группа экспертов, которые выезжают на места серьезных дорожных происшествий и оценивают их причины. Один из выводов заключается в том, что одной из основных причин аварий является человеческий фактор, например, неосторожность водителя, усталость, неопытность", - сказал Аксенокс.

Он также отметил, что одна из причин аварий - агрессивное вождение. "К сожалению, в Латвии мы ездим очень быстро, и самое тревожное, что латвийское общество лояльно относится к превышению скорости. Если мы пресекаем вождение в нетрезвом виде, то что касается превышения скорости, то кажется, что немножко можно. В свою очередь если кто-то едет с разрешенной скорость, то возникает впечатление, что он задерживает движение, после чего начинаются необоснованные обгоны", - указал Аксенокс.

Он отметил, что, согласно исследованию, только 29% водителей ездят с соблюдением скоростного режима, а 15% превышают его более чем на 13 километров в час.

В то же время в LVC указали агентству LETA, что специалисты LVC оценят результаты аудита и проинформируют о них общественность.

Напомним, в конце июня на участке Лиепайского шоссе произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем LVC заказал у CSDD проведение экстренной проверки безопасности.

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