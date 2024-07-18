Трагические аварии на Лиепайском шоссе: первые результаты аудита

На участке Лиепайского шоссе, где в конце июня произошло несколько тяжелых ДТП, в ходе аудита были обнаружены мешающие обзору трава и кустарник, заявил в четверг в интервью Латвийскому радио председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс.
Он отметил, что аудиторский отчет CSDD был подготовлен и передан Latvijas valsts ceļi (LVC), которое его заказало.
"Первая информация, полученная на участке, подтвердила, что дорога находится в хорошем состоянии и дорожное оборудование тоже относительно неплохое, однако выделилась одна проблема - в нескольких местах много зарослей - нескошенная трава по обочинам, кусты. Это снижает видимость на некоторых участках дороги", - пояснил Аксенокс.
Он добавил, что видимость должна составлять не менее 300 метров, что соблюдается в дорожной разметке, но заросли по сторонам дороги могут быть помехой и опасностью, поэтому очень важно следить за ними.
"Может быть, первое впечатление, что дорога прямая, но есть небольшие холмы, повороты, и, возможно, это создает у водителя неправильное впечатление, что дорога хорошая, достаточно прямая, хороший асфальт, я же успею среагировать", - отметил Аксенокс.
Он отметил, что "черная статистика" или аварии с погибшими увеличивается именно при хороших погодных условиях, летом.
Председатель правления CSDD добавил также, что для содержания таких дорог необходимы средства, но из-за нехватки финансирования приходится разделять приоритеты, начиная с наиболее опасных участков.
"В CSDD создана группа экспертов, которые выезжают на места серьезных дорожных происшествий и оценивают их причины. Один из выводов заключается в том, что одной из основных причин аварий является человеческий фактор, например, неосторожность водителя, усталость, неопытность", - сказал Аксенокс.
Он также отметил, что одна из причин аварий - агрессивное вождение. "К сожалению, в Латвии мы ездим очень быстро, и самое тревожное, что латвийское общество лояльно относится к превышению скорости. Если мы пресекаем вождение в нетрезвом виде, то что касается превышения скорости, то кажется, что немножко можно. В свою очередь если кто-то едет с разрешенной скорость, то возникает впечатление, что он задерживает движение, после чего начинаются необоснованные обгоны", - указал Аксенокс.
Он отметил, что, согласно исследованию, только 29% водителей ездят с соблюдением скоростного режима, а 15% превышают его более чем на 13 километров в час.
В то же время в LVC указали агентству LETA, что специалисты LVC оценят результаты аудита и проинформируют о них общественность.
Напомним, в конце июня на участке Лиепайского шоссе произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем LVC заказал у CSDD проведение экстренной проверки безопасности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!