Исследование Толстые кошки могут помочь людям в борьбе с лишним весом

"Уровень пропионовой кислоты у кошек, находящихся на диетическом корме, увеличивался и оставался высоким до тех пор, пока они не возвращались к обычной диете, что указывает на явную связь с изменениями в питании", - отметила Винстон.

"Исследование показывает, что ограничение калорий у полных кошек может изменить их микробиом кишечника, что вероятно повлияет на метаболизм. Сходства в изменениях микробиома между кошками и людьми особенно полезны", - добавила она.

Эти результаты предполагают, что кошки могут быть отличными объектами для изучения кишечных микробов, так как их исследования могут помочь в борьбе с ожирением у людей, сообщает Newsweek.

"Те же микробы, которые были обнаружены в нашем исследовании, часто встречаются и в исследованиях людей, несмотря на явные различия в диетах", - сказала Винстон.

"Мои исследования сосредоточены на использовании терапевтической силы микробов. Для этого необходимо тщательно изучить различия между здоровыми и болезненными состояниями организма, чтобы эффективнее контролировать и направлять изменения в микробиоме", - заключила ведущий автор исследования.

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