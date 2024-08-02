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Бусулис о смене имиджа и новом опыте: "Режиссер мне не дает смотреть на себя"

Раиса Блуменфелде Елена Фещенко (Савейко) Pauls Zvirbulis
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В воскресенье, 28 июля, на заключительном вечере фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 выступил латвийский певец и шоумен Интарс Бусулис. TVNET+ смог попасть на репетицию и поговорить с ним.

В интервью RUS TVNET Интарс Бусулис рассказал, почему изменил свою внешность и теперь носит усы, что произошло с ним за последние месяцы и что повлияло на график его выступления на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala. Обычно артист выступает три дня, но в этот раз он был лишь на гала-концерте. Кроме того, Интарс рассказал о любопытном случае, который с ним произошел во время гастролей в Цесисе...

Это лишь фрагмент видео, полная версия - для читателей TVNET+

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