Бусулис о смене имиджа и новом опыте: "Режиссер мне не дает смотреть на себя"

В интервью RUS TVNET Интарс Бусулис рассказал, почему изменил свою внешность и теперь носит усы, что произошло с ним за последние месяцы и что повлияло на график его выступления на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala. Обычно артист выступает три дня, но в этот раз он был лишь на гала-концерте. Кроме того, Интарс рассказал о любопытном случае, который с ним произошел во время гастролей в Цесисе...