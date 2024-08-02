Россия совершила крупный обмен заключенными с несколькими западными странами. Что известно о его участниках

Польские власти обвинили его в шпионаже и заявили о связях журналиста с российской военной разведкой. В Испании развернулась кампания в поддержку Гонсалеса, с требованием освободить репортера выступали Amnesty International, «Репортеры без границ» (RSF) и Международная федерация журналистов (IFJ).

Пабло Гонсалес родился в Москве, его имя при рождении – Павел Рубцов, он потомок эмигрантов-басков. В детстве он переехал в Испанию и сменил имя, сохранив российское гражданство.

Позже издание «Агентство» обнаружило связи журналиста с ГРУ: он совершал перелеты вместе с предположительным сотрудником разведки. Кроме того, польские силовики обнаружили в его телефоне отчеты, которые он, предположительно, отсылал кураторам в Москве: в частности, речь шла о фонде Жанны Немцовой.

Артем и Анна Дульцевы

31 июня в Словении были приговорены к году и 7 месяцам тюрьмы россияне Артем и Анна Дульцевы.

В декабре 2022 года пара, жившая в Любляне под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос, была арестована. Им предъявили обвинение в шпионаже.

Как писала в июне этого года Wall Street Journal, Дульцевы приехали в Аргентину в 2012 году. Людвиг Гиш утверждал, что сам он гражданин Австрии, а его мать — аргентинка. Мария Роза Майер Муньос показала при въезде в страну мексиканский паспорт. Пара получила аргентинское гражданство, а в 2017 переехала в Словению.

Подробности обвинения остались неизвестными, однако после вынесения приговора суд сообщил, что подсудимые полностью признали свою вину. Срок, полученный россиянами, соответствует времени, проведенному ими в заключении, поэтому суд постановил депортировать осужденных после приговора.

Российская ФСБ также сообщала, что в рамках обмена они вернулись с двумя несовершеннолетними детьми.