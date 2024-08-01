СМИ: между Западом и Россией состоялся обмен заключенными. В списке Эван Гершкович и Илья Яшин

В четверг, 1 августа, по данным турецкого телеканала NTV, в аэропорту Анкары произошел обмен заключенными России и Беларуси и стран Запада. В обмене, по информации телеканала, участвовали 26 человек.
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По данным турецких СМИ, были обменяны 26 человек, Россия получила десять (в том числе двоих детей — предположительно, это дети разведчиков Артема и Анны Дульцевых), западные страны - шестнадцать.
В обмене участвовали семь стран - Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия. Координировала его турецкая разведка.
Точный список фигурантов обмена пока неизвестен.
Официальных комментариев все еще нет ни с одной стороны.
Турецкий телеканал NTV опубликовал кадры российского самолета, приземлившегося в Анкаре— Медиазона (@mediazzzona) August 1, 2024
Телеканал утверждает, что в аэропорту состоялся обмен 26 заключенных. При этом The Insider приводил список из 24 заключенных pic.twitter.com/Xwt51ch7zv
СМИ опубликовали список людей, которые могут быть освобождены в рамках обмена заключенными. Пока он не подтвержден
Заключенные, которых якобы освободили Россия и Беларусь:
- Политик Илья Яшин;
- Политик Владимир Кара-Мурза
- Политик Андрей Пивоваров;
- Правозащитник Олег Орлов;
- Оппозиционные активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева;
- Политолог Дитер Воронин;
- Активист Герман Мойжес;
- Активист Вадим Останин;
- Художник Даниил Кринари;
- Житель Майкопа Кевин Лик;
- Художница Саша Скочиленко;
- Американский журналист Эван Гершкович;
- Русско-американская журналистка Алсу Курмашева;
- Бывший морпех США Пол Уилан;
- Гражданин Германии Патрик Шебель;
- Приговоренный к казни немец Рико Кригер.
Заключенные, которых якобы освободили США, Германия, Словения и Великобритания:
- Вадим Красиков, отбывает пожизненное заключение в Германии по обвинению в убийстве;
- Семейная пара Артем и Анна Дульцевы, обвинены в шпионаже;
- Вадим Конощенок, обвинен в киберпреступлениях;
- Владислав Клюшин, обвинен в киберпреступлениях;
- Павел Рубцов, обвинен в шпионаже;
- Роман Селезнев, обвинен в киберпреступлениях
Ранее сообщалось, что российский суд 19 июля приговорил Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.
Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда он приехал в командировку по заданию редакции WSJ. В ожидании суда журналист провел 15 месяцев в московском СИЗО "Лефортово".
По версии обвинения, Гершкович "по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники» и делал это "с соблюдением тщательных мер конспирации".
По утверждению ФСБ, журналист был задержан "при попытке получения секретных сведений", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что журналиста «взяли с поличным».
По словам работавшего с Гершковичем в паре фотографа, репортер собирал материал для статьи о том, как воспринимают войну люди в российских регионах, для чего посетил Екатеринбург и Нижний Тагил и планировал поехать в другие города. СМИ писали, что Гершкович в том числе интересовался вербовкой в ЧВК "Вагнер".
Гершкович не признал вину и настаивал на том, что его деятельность была исключительно журналистской, заявляет его защита. Госдепартамент США заявлял, что Гершкович никогда не работал на государство. Президент США Джо Байден назвал арест репортера "полностью незаконным".
Гершкович стал первым американским журналистом в новейшей российской истории, обвиненным в шпионаже.
Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве, его обвинили в шпионаже. В июне 2020 года ему вынесли приговор и приговорили к 16 годам колонии строгого режима
Также сообщалось, что за последние два дня уже семь осужденных в России по политическим статьям были увезены в неизвестном направлении. Среди них оппозиционер Илья Яшин и правозащитник Олег Орлов, бывшие руководительницы региональных штабов Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фaдеева и другие.
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