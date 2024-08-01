СМИ: между Западом и Россией состоялся обмен заключенными. В списке Эван Гершкович и Илья Яшин

Ранее сообщалось, что российский суд 19 июля приговорил Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда он приехал в командировку по заданию редакции WSJ. В ожидании суда журналист провел 15 месяцев в московском СИЗО "Лефортово".

По версии обвинения, Гершкович "по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники» и делал это "с соблюдением тщательных мер конспирации".

По утверждению ФСБ, журналист был задержан "при попытке получения секретных сведений", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что журналиста «взяли с поличным».

По словам работавшего с Гершковичем в паре фотографа, репортер собирал материал для статьи о том, как воспринимают войну люди в российских регионах, для чего посетил Екатеринбург и Нижний Тагил и планировал поехать в другие города. СМИ писали, что Гершкович в том числе интересовался вербовкой в ЧВК "Вагнер".

Гершкович не признал вину и настаивал на том, что его деятельность была исключительно журналистской, заявляет его защита. Госдепартамент США заявлял, что Гершкович никогда не работал на государство. Президент США Джо Байден назвал арест репортера "полностью незаконным".

Гершкович стал первым американским журналистом в новейшей российской истории, обвиненным в шпионаже.

Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве, его обвинили в шпионаже. В июне 2020 года ему вынесли приговор и приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Также сообщалось, что за последние два дня уже семь осужденных в России по политическим статьям были увезены в неизвестном направлении. Среди них оппозиционер Илья Яшин и правозащитник Олег Орлов, бывшие руководительницы региональных штабов Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фaдеева и другие.

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