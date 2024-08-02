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ФОТО Шольц встретился с прибывшими в Германию освобожденными политзаключенными (2)

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал освобожденных политзаключенных из России и Беларуси в аэропорту Кельна/Бонна в пятницу утром, 2 августа, и позже назвал встречу с ними "очень трогательной", пишет DPA.

Шольц сказал, что многие заключенные не ожидали этого и были взволнованы после внезапного освобождения.

"Многие опасались за свое здоровье и даже за свою жизнь", - заявил он.

"Вот почему также важно, чтобы мы предоставили им защиту здесь", - добавил Шольц.

Два самолета с 13 освобожденными людьми, в том числе пятью гражданами Германии, прибыли в аэропорт Кельна/Бонна из турецкой столицы Анкары, где в четверг между западными странами, Россией и Беларусью произошел обмен заключенными. Еще трое из освобожденных в Анкаре вылетели напрямую в США, а 10 человек, освобожденных западными странами, должны были отправиться в Россию.

Шольц прервал отпуск и вылетел в Кельн для встречи с освобожденными заключенными из России и Беларуси.

После этой встречи он заявил, что обмен пленными был правильным решением.

"Если и были какие-то сомнения по этому поводу, то они исчезли после разговора с теми, кто сейчас свободен", - сказал канцлер Германии.

"Тот факт, что те, кому приходится опасаться за свою жизнь, потому что они отстаивают демократию и свободу, также могут рассчитывать на защиту других, является частью нашего образа как демократического гуманистического общества", - отметил Шольц.

Как сообщалось, самолет с гражданами США, освобожденными в ходе большого обмена с Россией, приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Среди них - корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева и бывший морпех Пол Уилан. Их встретили родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Напомним, что 1 августа в турецкой столице Анкаре состоялся обмен 26 заключенными между западными странами и Россией.

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