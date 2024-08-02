Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал освобожденных политзаключенных из России и Беларуси в аэропорту Кельна/Бонна в пятницу утром, 2 августа, и позже назвал встречу с ними "очень трогательной", пишет DPA.
Шольц сказал, что многие заключенные не ожидали этого и были взволнованы после внезапного освобождения.
"Многие опасались за свое здоровье и даже за свою жизнь", - заявил он.
"Вот почему также важно, чтобы мы предоставили им защиту здесь", - добавил Шольц.
Два самолета с 13 освобожденными людьми, в том числе пятью гражданами Германии, прибыли в аэропорт Кельна/Бонна из турецкой столицы Анкары, где в четверг между западными странами, Россией и Беларусью произошел обмен заключенными. Еще трое из освобожденных в Анкаре вылетели напрямую в США, а 10 человек, освобожденных западными странами, должны были отправиться в Россию.
Шольц прервал отпуск и вылетел в Кельн для встречи с освобожденными заключенными из России и Беларуси.
После этой встречи он заявил, что обмен пленными был правильным решением.
"Если и были какие-то сомнения по этому поводу, то они исчезли после разговора с теми, кто сейчас свободен", - сказал канцлер Германии.
"Тот факт, что те, кому приходится опасаться за свою жизнь, потому что они отстаивают демократию и свободу, также могут рассчитывать на защиту других, является частью нашего образа как демократического гуманистического общества", - отметил Шольц.
Das ist ein besonderer Moment. Alle sind wohlbehalten angekommen. In den ausführlichen Gesprächen mit den Befreiten haben viele erzählt, dass nicht mal sie mit einer Freilassung gerechnet haben. Sie sind überwältigt, plötzlich in Freiheit zu sein. (1/2) pic.twitter.com/feB4cGIeCe— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 1, 2024
Как сообщалось, самолет с гражданами США, освобожденными в ходе большого обмена с Россией, приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Среди них - корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева и бывший морпех Пол Уилан. Их встретили родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
Напомним, что 1 августа в турецкой столице Анкаре состоялся обмен 26 заключенными между западными странами и Россией.
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