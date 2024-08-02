Шольц сказал, что многие заключенные не ожидали этого и были взволнованы после внезапного освобождения.

"Многие опасались за свое здоровье и даже за свою жизнь", - заявил он.

"Вот почему также важно, чтобы мы предоставили им защиту здесь", - добавил Шольц.

Два самолета с 13 освобожденными людьми, в том числе пятью гражданами Германии, прибыли в аэропорт Кельна/Бонна из турецкой столицы Анкары, где в четверг между западными странами, Россией и Беларусью произошел обмен заключенными. Еще трое из освобожденных в Анкаре вылетели напрямую в США, а 10 человек, освобожденных западными странами, должны были отправиться в Россию.

Шольц прервал отпуск и вылетел в Кельн для встречи с освобожденными заключенными из России и Беларуси.

После этой встречи он заявил, что обмен пленными был правильным решением.

"Если и были какие-то сомнения по этому поводу, то они исчезли после разговора с теми, кто сейчас свободен", - сказал канцлер Германии.