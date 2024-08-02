Видео Ученые: в будущем температура в Латвии зимой может упасть до -40 градусов

"Не верю", - не согласен с учеными опрошенный программой мужчина. Другой латвиец сразу признается, что отправится куда-нибудь, где потеплее, если прогнозы сбудутся.

Одна женщина, однако, восприняла выводы ученых более рационально - она будет носить более теплые носки и больше топить дома.

Такой мороз однажды уже доходил до Латвии - 8 февраля 1956 года в Даугавпилсе было зафиксировано -43,2 градуса.

Однако, чтобы узнать, как подготовиться к предстоящим морозам, журналисты программы обратились к путешественнику Валдасу, долгое время проведшему в гораздо более холодных местах.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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