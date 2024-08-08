"Противоядие" в Риге: продолжение расследования "оскароносной" картины "Навальный"

Оперируя исключительно фактами и свидетельствами из первых рук, режиссер фокусируется на секретной программе Лубянки по устранению самых активных противников российского режима с помощью сильнодействующих ядов.

"Когда Bellingcat и Passion Pictures предложили мне снять фильм, разоблачающий российскую машину убийств, я осознал, что именно такую ленту хотел сделать на протяжении всей своей профессиональной деятельности, - говорится в предпремьерном заявлении Джеймса Джонса. - Моя предыдущая картина "Чернобыль: утерянные записи" (Chernobyl: The Lost Tapes, 2022) рассказывает историю империи, рушащейся под тяжестью своей собственной лжи. В каком-то смысле новый фильм является современной версией той же истории, и я надеюсь, что он воздаст должное многим жертвам Владимира Путина и высветит исключительную смелость всех тех, кто бросает ему вызов и рассказывает правду о нынешней России".

Премьера "Противоядия" состоялась на кинофестивале "Трайбека" в Нью-Йорке. "Фильм бьет во все колокола, демонстрируя последствия жестоких атак на журналистов", - говорится в решении жюри, присудившего картине приз.

Это, несомненно, один из самых захватывающих и откровенных документальных фильмов, которые будут выпущены в этом или любом другом году. Интеллектуальный, проникновенный и даже трогательный.

"Противоядие" - это пронзительное исследование храбрости против превосходящих сил противника, это грозное свидетельство непреходящей силы честности и справедливости перед лицом беспощадного насилия.

Обратите внимание, фильм будет демонстрироваться только один раз. Билеты уже можно приобрести в Biļešu Serviss.

Фото: Пресс-фото

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