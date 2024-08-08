"Противоядие" в Риге: продолжение расследования "оскароносной" картины "Навальный"

"Вы когда-нибудь думали, что будете расследовать заговор с целью убийства самого себя?". Этот вопрос задается соратнику Алексея Навального неустрашимому журналисту Христо Грозеву. С такого ошеломляющего вступления начинается фильм "Противоядие", представленный в специальной программе фестиваля "Балтийская жемчужина". Премьера в Риге состоится 30 сентября в кинотеатре Splendid Palace.
Свидетели и жертвы самых громких отравлений века в новом захватывающем документальном триллере Джеймса Джонса "Противоядие", снятом как продолжение расследования, начатого в "оскароносном" фильме "Навальный".
"В целях безопасности после нескольких попыток взлома материалы к фильму хранились в специальном сейфе в подземном бункере. Весь процесс работы над картиной - это была беспрецедентная секретность", - рассказывает Джеймс Джонс.
Его ключевые фигуры - бесстрашный аналитик Христо Грозев, чьи расследования легли в основу, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза и важные свидетели: бывший сотрудник российских спецслужб и ученый, участвовавший в программе по производству ядов.
"Пульсирующий триллер, эмоционально резонансный и невероятно напряженный, фильм, в котором шокирующе откровенно ставятся острые вопросы", - писала о фильме британская The Guardian.
Планируется, что фильм рижским зрителям лично представит британский кинорежиссер Джеймс Джонс - дважды лауреат премии "Эмми" и множества других кинонаград. Перед сеансом состоится онлайн-встреча с Христо Грозевым, одним из главных героев фильма, приезд которого в Латвию, к сожалению, был отменен его службой безопасности.
Фильм-расследование "Противоядие" прослеживает судьбы людей, бросивших вызов путинскому режиму, и погружает зрителя в атмосферу, напоминающую зловещие шпионские романы Джона Ле Карре. Создатели ленты и сами вынуждены были соблюдать меры предосторожности: всячески избегали публичности и огласки, обсуждали рабочие моменты с помощью закодированных сообщений в специальном приложении.
Оперируя исключительно фактами и свидетельствами из первых рук, режиссер фокусируется на секретной программе Лубянки по устранению самых активных противников российского режима с помощью сильнодействующих ядов.
"Когда Bellingcat и Passion Pictures предложили мне снять фильм, разоблачающий российскую машину убийств, я осознал, что именно такую ленту хотел сделать на протяжении всей своей профессиональной деятельности, - говорится в предпремьерном заявлении Джеймса Джонса. - Моя предыдущая картина "Чернобыль: утерянные записи" (Chernobyl: The Lost Tapes, 2022) рассказывает историю империи, рушащейся под тяжестью своей собственной лжи. В каком-то смысле новый фильм является современной версией той же истории, и я надеюсь, что он воздаст должное многим жертвам Владимира Путина и высветит исключительную смелость всех тех, кто бросает ему вызов и рассказывает правду о нынешней России".
Премьера "Противоядия" состоялась на кинофестивале "Трайбека" в Нью-Йорке. "Фильм бьет во все колокола, демонстрируя последствия жестоких атак на журналистов", - говорится в решении жюри, присудившего картине приз.
Это, несомненно, один из самых захватывающих и откровенных документальных фильмов, которые будут выпущены в этом или любом другом году. Интеллектуальный, проникновенный и даже трогательный.
"Противоядие" - это пронзительное исследование храбрости против превосходящих сил противника, это грозное свидетельство непреходящей силы честности и справедливости перед лицом беспощадного насилия.
Обратите внимание, фильм будет демонстрироваться только один раз. Билеты уже можно приобрести в Biļešu Serviss.
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