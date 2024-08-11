День #15 Талахадзе выиграл третью Олимпиаду подряд, а баскетболисты из США - пятую

В субботу, 10 августа, на летних Олимпийских играх-2024 прошёл 15-й медальный день.
Лёгкая атлетика, мужчины, марафон
32-летний эфиопский легкоатлет Тамират Тола стал олимпийским чемпионом 2024 года в марафоне. Он преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 6 минут и 26 секунд, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Башир Абди из Бельгии пришёл к финишу на 21 секунду позже. Бенсон Кипруто (отставание 34 секунды) из Кении - третий.
Лёгкая атлетика, мужчины, прыжки в высоту
В финале соревнований в прыжках в высоту одинаковый результат показали американец Шелби Макьюэн и новозеландец Хэмиш Керр. У спортсменов была возможность разделить золотую медаль, но спортсмен из США настоял на продолжении борьбы.
В итоге золото завоевал легкоатлет из Новой Зеландии, которому покорилась отметка 2,36 м. Третье место занял представитель Катара Мутаз Эсса Баршим.
Лёгкая атлетика, мужчины, 800 м
Мужчины соревновались в беге на дистанции в 800 метров. Награду наивысшего достоинства здесь выиграл Эммануэль Ваньони из Кении. Его результат - 1:41.19. Серебряную награду выиграл бегун из Канады - Марко Ароп (1:41.20). Бронзовую награду на себе примерил Джамель Седжати из Алжира (1:41.50).
Лёгкая атлетика, мужчины, 5000 м
Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен с личным рекордом завоевал золото в беге на 5000 метров. Скандинавский спортсмен финишировал с результатом 13:13.66. Он существенно, почти на полторы секунды, опередил пелотон преследователей. В итоге места на пьедестале смогли занять кениец Рональд Квемои и американец Грант Фишер.
Лёгкая атлетика, мужчины, эстафета 4х400 м
В мужской эстафете (4х400 метров) лучший результат здесь показали бегуны из США - 2:54.43 (новый олимпийский рекорд). Серебро выиграли атлеты из Ботсваны (2:54.53), а бронзу - спортсмены из Великобритании (2:55.83).
Лёгкая атлетика, женщины, метание копья
Харука Китагути из Японии выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2024 в метании копья. Уже в первой попытке Китагути метнула копье на 65,80 м (её лучший результат в сезоне). Ни одна из соперниц 26-летней японки не сумела улучшить этот результат. Серебро досталось представительнице ЮАР Джо-Эйн ван Дайк. Бронза у чешки Николы Огродниковой.
Лёгкая атлетика, женщины, 100 м с/б
Золотую медаль в этой дисциплине выиграла Масаи Рассел из США, которая преодолела дистанцию за 12,33 секунды. Серебряную награду получила Сирена Самба-Маэла из Франции (12,34 секунды), а бронзовую - Жасмин Камачо-Куинн из Кубы (12,36 секунды).
Лёгкая атлетика, женщины, 1500 м
Представительница Кении Фейт Кипьегон стала олимпийской чемпионкой в беге на 1500 метров. Кипьегон пробежала дистанцию за 3:51,29. Серебро добыла австралийка Джессика Халл. Бронза у британки Джорджии Белл, которая установила новый национальный рекорд (3:52,61).
Лёгкая атлетика, женщины, эстафета 4х400 м
В женской эстафете борьбы за золото не вышло. Американки сразу захватили уверенное лидерство усилиями Шамир Литтл, и в дальнейшем лишь наращивали преимущество. Итоговый результат чемпионок - 3:15.27, и лишь одной десятой секунды не хватило для повторения олимпийского и мирового рекорда.
Драматичной вышла развязка в борьбе за 2-3 места. Нидерландка Фемке Бол последний отрезок дистанции начала на четвёртом месте, но благодаря финишному спурту сумела обойти соперниц из Ирландии и Великобритании.
Гольф, женщины
Новозеландская спортсменка Лидия Ко завоевала золотую медаль в женском турнире по гольфу. 27-летняя спортсменка показала результат 289 ударов. На два удара от неё отстала Эстер Хензеляйт из Германии. Бронза досталась Си Юйлинь из Китая.
Лидия Ко за три Олимпиады собрала полный комплект наград. В Рио-2016 она стала серебряной призеркой, а в Токио-2020 завоевала бронзовую медаль.
Гандбол, женщины
Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла Францию (29:21) и завоевала золотые медали. Бронзу Игр-2024 в Париже завоевала команда Дании, которая переиграла Швецию (30:25).
Водное поло, женщины
В финальном противостоянии Испания одолела Австралию (11:9). Отметим, что на протяжении турнира испанки выиграли абсолютно все свои семь матчей. Бронзу выиграла сборная Нидерландов, которая в матче за третье место минимально одолела США (11:10).
Баскетбол, мужчины
Американские баскетболисты в пятый раз подряд выиграли Олимпиаду. В финале американцы выиграли у Франции со счётом 98:87. В решающей встрече самым результативным игроком стал центровой Виктор Вембаньяма с 23 очками, а Стеф Карри набрал 21 очко. Ранее в матче за бронзовые медали Сербия оказалась сильнее Германии (93:83).
Мужская сборная США выиграла Олимпиаду в пятый раз подряд с 2008 года.
Тяжёлая атлетика, мужчины, до 102 кг
В весовой категории до 102 кг среди мужчин золото завоевал представитель Китая Лю Хуаньхуа, который показал итоговый результат в 406 кг - он поднял 186 кг в рывке и 220 кг в толчке. Серебро завоевал Акбар Джураев из Узбекистана - его суммарный результат 404 кг. Бронза у нейтрального Евгения Тихонцова из Беларуси, который поднял суммарный вес в 402 кг.
Тяжёлая атлетика, женщины, до 81 кг
В весовой категории до 81 кг золото выиграла представительница Норвегии Сольфрид Коанда. 25-летняя спортсменка по сумме двух упражнений подняла 275 кг, что стало новым олимпийским рекордом. Серебро выиграла египтянка Сара Ахмед, результат которой 268 кг. Бронзу завоевала Нейси Дахомес из Эквадора - 267 кг.
Тяжёлая атлетика, мужчины, свыше 102 кг
В тяжелой атлетике в весовой категории свыше 102 кг среди мужчин золото завоевал представитель Грузии Лаша Талахадзе. Он показал итоговый результат в 470 кг - 215 кг в рывке и 255 кг в толчке. 30-летний грузин стал трёхкратным олимпийским чемпионом, повторив успех в Рио-2016 (свыше 105 кг) и Токио-2020 (свыше 109 кг).
Серебро Игр-2024 завоевал Вараздат Лалаян из Армении. Бронза у представителя Бахрейна Гора Минасяна.
Волейбол, мужчины
Сборная Франции по волейболу обыграла Польшу (25:19, 25:20, 25:23) и стала олимпийским чемпионом Игр-2024. На прошлых Олимпийских играх-2020 в Токио золотые медали в волейбольном турнире также выиграла Франция - тогда она одолела Россию (3:2). Бронзовые медали волейбольного турнира Игр-2024 завоевала сборная США, которая убедительно обыграла Италию (3:0).
Прыжки в воду, мужчины, вышка, 10 м
Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал Цао Юань, повторив свой индивидуальный результат на 10-метровой вышке с ОИ-2012 и ОИ-2020. Вторым стал 17-летний японец Рикуто Тамаи. Бронза в активе британца Ноа Уильямса.
Футбол, женщины
В финале золотые медали разыгрывали сборные Бразилии и США. Победу удалось отпраздновать американкам. Им хватило одного гола, автором которого на 57-й минуте стала Мэллори Пуг. Отметим, что на Олимпиадах всего состоялось восемь женских футбольных турниров. В пяти из них победила сборная США (1996, 2004, 2008, 2012 и теперь 2024). Женская сборная Бразилии в третий раз в истории выиграла серебро. Бронзу днём ранее выиграла сборная Германии.
Современное пятиборье, мужчины
Золотую медаль в современном пятиборье среди мужчин выиграл Ахмет Элженди из Египта. Он стал автором нового мирового рекорда в этой дисциплине, набрав 1555 очков. Серебряную награду на этот раз получил Таишу Сато из Японии (1542 очка), а обладателем бронзовой медали стал Джорджио Малан из Италии (1536 очков).
Велотрек, мужчины, мэдисон
На летней Олимпиаде в Париже был разыгран комплект медалей в трековых велогонках. Мужчины соревновались в такой дисциплине, как мэдисон. Завоевание золотой медали в этом виде празднует Португалия, чьи велогонщики набрали 55 очков. Серебряную награду выиграли представители Италии, которые набрали 47 очков. А бронзовая медаль досталась спортсменам из Дании, раздобывшим 41 очко.
Вольная борьба, мужчины, до 74 кг
Представитель Узбекистана Разамбек Жамалов выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он победил японца Даичи Такатани - 5:0. Бронзовые награды добыли американец Кайл Дуглас Дэйк и Чермен Алиев из Албании.
Вольная борьба, мужчины, до 125 кг
Грузин Гено Петриашвили стал чемпионом в весовой категории до 125 кг. Серебро досталось иранцу Амиру Хоссейну Заре. Бронзовые награды у азербайджанца Георги Мешвилдишвили и Таха Акгюля из Турции.
Вольная борьба, женщины, до 62 кг
В весовой категории до 62 килограммов в финале боролись Ирина Коляденко из Украины и Сакура Мотоки из Японии. Поединок пришлось прерывать из-за технических проблем с пультом управления. На ремонт оборудования ушло несколько минут. В итоге золотую медаль выиграла 22-летняя Мотоки. Бронзовые медали в этой категории выиграли Айсулуу Тыныбекова из Кыргызстана и Грейс Буллен из Норвегии.
Синхронное плавание, дуэты, произвольная программа
Золотую медаль в соревнованиях в синхронном плавании в дуэтах выиграли представительницы Китая. В сумме в двух программах они набрали 566.4783 очка. Серебряную награду выиграли синхронистки из Великобритании (их отставание по очкам - 7.9416). А бронзовую медаль Олимпиады на себе примерили спортсменки из Нидерландов (отставание по очкам - 8.0820).
Брейкинг, мужчины
По результатам состязаний по брейк-дансу (брейкингу) среди мужчин олимпийским чемпионом стал Фил Визард из Канады. Серебряную награду завоевал Дани Дан из Франции. Бронзовую медаль в противостоянии с японцем Сигэюки Накараи добыл американец Виктор Монтальво.
Тхэквондо, мужчины, свыше 80 кг
В мужском тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограммов награду наивысшего достоинства по итогам финала завоевал Ариан Салими из Ирана. Серебряной медалью довольствовался уступивший иранцу Кейден Каннингем из Великобритании. Чуть раньше в этой категории состоялись поединки за бронзовые награды. В них победителями оказались Рафаэль Альба из Кубы и Шейк Салах Сиссе из Кот-д’Ивуара.
Тхэквондо, женщины, свыше 67 кг
Представительнице Франции Альтейе Лорен в женском финале хватило двух раундов, чтобы одолеть Светлану Осипову, представлявшую на соревнованиях Узбекистан. В "бронзовых" схватках победы одержали кореянка Ли Да-Бин и Нафия Куш из Турции.
Бокс, женщины, до 57 кг
Провалившая гендерный тест Линь Юйтин из Тайваня стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 57 кг. В финале соревнований Линь Юйтин победила Юлию Шеремету из Польши. Бронзовые награды ранее заполучили Эсра Йылдыз из Турции и Нести Петесио с Филиппин.
Напомним, 28-летняя Линь Юйтин стала участником скандала на парижской Олимпиаде. Спортсменка из Тайваня была одной из нескольких участниц, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но, несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил её до участия на Играх в Париже.
Бокс, мужчины, до 57 кг
В финале в весовой категории до 57 килограммов Абдумалик Халоков из Узбекистана победил кыргызстанского боксёра Мунарбека Сейитбека уулу и стал олимпийским чемпионом. Бронзовые медали в этой категории выиграли Чарли Сениор из Австралии и Хавьер Ибаньес из Болгарии.
Халоков помог сборной Узбекистана по боксу добиться исторического достижения: ранее узбекистанские боксёры ещё никогда не выигрывали четыре золота на одной Олимпиаде.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Китай - 39-27-24 (90)
- США - 38-42-42 (122)
- Австралия - 18-18-14 (50)
- Япония - 18-12-13 (43)
- Франция - 16-24-22 (62)
- Великобритания - 14-22-27 (63)
- Южная Корея - 13-8-9 (30)
- Нидерланды - 13-7-12 (32)
- Германия - 12-11-8 (31)
- Италия - 11-13-15 (39)
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