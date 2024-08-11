День #15 Талахадзе выиграл третью Олимпиаду подряд, а баскетболисты из США - пятую

В женской эстафете борьбы за золото не вышло. Американки сразу захватили уверенное лидерство усилиями Шамир Литтл, и в дальнейшем лишь наращивали преимущество. Итоговый результат чемпионок - 3:15.27, и лишь одной десятой секунды не хватило для повторения олимпийского и мирового рекорда.

Драматичной вышла развязка в борьбе за 2-3 места. Нидерландка Фемке Бол последний отрезок дистанции начала на четвёртом месте, но благодаря финишному спурту сумела обойти соперниц из Ирландии и Великобритании.

Гольф, женщины

Новозеландская спортсменка Лидия Ко завоевала золотую медаль в женском турнире по гольфу. 27-летняя спортсменка показала результат 289 ударов. На два удара от неё отстала Эстер Хензеляйт из Германии. Бронза досталась Си Юйлинь из Китая.

Лидия Ко за три Олимпиады собрала полный комплект наград. В Рио-2016 она стала серебряной призеркой, а в Токио-2020 завоевала бронзовую медаль.

Гандбол, женщины

Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла Францию (29:21) и завоевала золотые медали. Бронзу Игр-2024 в Париже завоевала команда Дании, которая переиграла Швецию (30:25).

Водное поло, женщины

В финальном противостоянии Испания одолела Австралию (11:9). Отметим, что на протяжении турнира испанки выиграли абсолютно все свои семь матчей. Бронзу выиграла сборная Нидерландов, которая в матче за третье место минимально одолела США (11:10).

Баскетбол, мужчины