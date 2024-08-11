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Фото Над Латвией пик метеорного потока Персеиды: можно наблюдать звездопад

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Звездопад в Кемери (в 2023 году)
Звездопад в Кемери (в 2023 году) Фото: Artis Veigurs/Jūrmalas pašvaldība

Рано утром в воскресенье, 11 августа, ведущий прогноза погоды на канале TV3 Мартиньш Бергштейн наблюдал чрезвычайно яркую "падающую звезду" - метеор Персеиды со шлейфом дыма, сказано в его посте в соцсети X. Об этом сообщает портал tv3.lv.

"Есть! Мгновение назад яркий метеор из потока Персеиды с длинным туманным следом прямо под Большой Медведицей. Лучшее, что мои глаза когда-либо видели", - написал Мартиньш.

Всего в ночь на воскресенье, 11 августа, ему удалось увидеть девять метеоров, или "падающих звезд". Янис, еще один пользователь соцсети X, также наблюдал впечатляющий полет метеора.

Пользователь с ником Rendija утверждает, что увидеть северное сияние невозможно, а вот метеорный поток Персеиды можно.

Пик метеорного потока Персеиды, который с Земли виден, как "падающие звезды" наблюдается каждый июль и август.

Для наблюдения небо должно быть ясным, также для наблюдений лучше находиться за городом, где меньше световое загрязнение.

Прогноз этого года показывает, что метеорный поток Персеиды достигнет пика между 11 и 13 августа.

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