Фото Над Латвией пик метеорного потока Персеиды: можно наблюдать звездопад

"Есть! Мгновение назад яркий метеор из потока Персеиды с длинным туманным следом прямо под Большой Медведицей. Лучшее, что мои глаза когда-либо видели", - написал Мартиньш.

Всего в ночь на воскресенье, 11 августа, ему удалось увидеть девять метеоров, или "падающих звезд". Янис, еще один пользователь соцсети X, также наблюдал впечатляющий полет метеора.

Zibeņiem pa starpu arī perseīda ar dūmu strīpu pic.twitter.com/OnoUChSojQ — Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) August 10, 2024

Пользователь с ником Rendija утверждает, что увидеть северное сияние невозможно, а вот метеорный поток Персеиды можно.

Ziemeļblāzmas dievi nav labvēlīgi. Tomēr telefona acī drusku iespīd. Manās acīs tikai rūsa un perseīdas meteoru plūsma. Tā šonakt izceļas ar to, ka ļoti bieza švīka veidojas. Nu gruntīga. Ne švīka, bet taisnstūris jau 😀. Dzeltenā un oranžā krāsā. Zemu sadeg. pic.twitter.com/ACq8XWxa9p — Rendija (@Rendija) August 10, 2024

Пик метеорного потока Персеиды, который с Земли виден, как "падающие звезды" наблюдается каждый июль и август.

Для наблюдения небо должно быть ясным, также для наблюдений лучше находиться за городом, где меньше световое загрязнение.

Прогноз этого года показывает, что метеорный поток Персеиды достигнет пика между 11 и 13 августа.

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