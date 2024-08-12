Витамины и минералы, дополнительно необходимые в сезон фруктов, ягод и овощей

И в летний сезон, и в начале осени в наших широтах нет недостатка в свежих фруктах, ягодах и овощах. Однако даже разнообразное меню не всегда может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Какие пищевые добавки будут полезны и летом, и в начале осени рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
"Зачастую людям кажется, что во время изобилия сезонных продуктов организм в большом количестве снабжается всем необходимым – в меню включается больше фруктов и овощей, чем зимой, поэтому нет необходимости принимать питательные вещества дополнительно. Однако это совсем не так. Чтобы усвоить все необходимые витамины, минералы и ценные жирные кислоты, ежедневно следует съедать относительно большой объем фруктов и овощей, более того, в рацион в достаточном количестве следует включать и другие продукты, содержащие вещества, которые мы не можем усвоить с фруктами и овощами, например жирную рыбу и молочные продукты. Для того чтобы убедиться в том, что необходимые питательные вещества поступают в требуемом количестве, необходимо ежедневно тщательно следить за приемом пищи. Это можно сделать, например, записывая все съеденное в одно из приложений по питанию. Чаще всего именно так выявляется неприятная картина – даже при внешне здоровом питании часто все необходимые питательные вещества не усваиваются с помощью пищи. Чтобы обеспечить организм всем ему необходимым, не следует забывать о пищевых добавках даже в летний и осенний сезон", – отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
5 питательных веществ, которые желательно дополнительно принимать летом и осенью
Витамин D. Это питательное вещество называют солнечным витамином – витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, поэтому может казаться, что летом то нам его уже точно достаточно. Однако у большинства жителей Латвии уровень витамина D понижен на протяжении всего года, и даже в летний сезон его не всегда удается усваивать в достаточном количестве. С уверенностью отказаться от дополнительного приема витамина D могут только те, кто сдал анализы до наступления лета и получил подтверждение достаточности уровеня витамина D в организме. Чтобы получить необходимую дозу витамина D с помощью УФ-лучей, необходимо находиться на солнце не менее 10 минут ежедневно в период времени с 10:00 по 14:00, и должно быть обнажено как можно больше кожи, хотя бы рук и ног. Однако воздействие солнца на кожу может быть вредными, особенно во время высокого индекса УФ-излучения, поэтому витамин D следует принимать с осторожностью.
Магний. В летний сезон наш образ жизни часто становится более активным – мы проводим больше времени на свежем воздухе, увеличиваем физические нагрузки, чаще выбираем активный отдых, тогда как температура воздуха достаточно высокая, в результате чего тело больше потеет. Вместе с потом организм также выделяет ценные минеральные вещества, включая магний, который в организме обеспечивает более 300 различных функций, заботясь также и о здоровье нервов и мускул. При дефиците магния возможны боли и скованность в мышцах, усталость и судороги. Качественными источниками магния являются семена, орехи и зеленые листовые овощи, однако весьма вероятно, что в этот период понадобится дополнительный прием магния.
Омега-жирные кислоты. Хотя в летний сезон заботы об иммунитете часто остаются на втором плане, речь тут идет о том, чтобы готовить сани летом, а телегу – зимой. Ценные жирные кислоты омега-3, 6 и 9 заботятся о работе мозга и иммунитете, а также о сердечно-сосудистой системе и других функциях организма, поэтому их необходимо принимать в течение всего года. Включая в меню больше сезонных фруктов, овощей и ягод, мы потребляем меньше продуктов других видов, в том числе рыбы, различных видов масел, семян и орехов, которые помогают обеспечивать организм жирными кислотами. Однако организм человека продолжает выполнять свои функции даже в летний сезон, поэтому строительные материалы и топливо, обеспечиваемые жирными кислотами, ему необходимы также, как и в другие сезоны.
Витамин E. Этот мощный антиоксидант защищает клетки от свободных радикалов, которые вызывают стресс и ослабляют функции клеток, а также обладает способностью защищать кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, что особенно актуально во время более частого пребывания на солнце. Витамин Е помогает поддерживать здоровье кожи, питает ее изнутри и замедляет старение кожи и образование морщин. Получить витамин Е можно, употребляя в пищу помидоры, брокколи, шпинат, авокадо, манго и киви, однако в солнечную погоду одной еды может быть недостаточно.
Пробиотики. Сильная и здоровая микробиота желудка и кишечника является основой иммунной системы. При правильном уходе можно предотвратить ряд различных осложнений со здоровьем, включая размножение вредных кожных бактерий, что особенно актуально после солнечных ожогов.
"Сезонные продукты являются отличным дополнением к меню, однако они не обеспечивают всех основных потребностей организма, и о здоровье нужно полноценно заботиться в течение всего года, включая лето и осень. Кроме того, дополнительную нагрузку на организм в этот период создают. и жаркая погода, и необычная активность. Нередко организму не хватает и других питательных веществ, таких как калий, натрий, витамины В и С и других. Если вы не уверены, достаточно ли сбалансирован ваш ежедневный рацион, принимайте пищевые добавки! Обеспечив все необходимое организму, сможете в полной мере насладиться приятной погодой и сезонными деликатесами", – говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!