Витамины и минералы, дополнительно необходимые в сезон фруктов, ягод и овощей

"Зачастую людям кажется, что во время изобилия сезонных продуктов организм в большом количестве снабжается всем необходимым – в меню включается больше фруктов и овощей, чем зимой, поэтому нет необходимости принимать питательные вещества дополнительно. Однако это совсем не так. Чтобы усвоить все необходимые витамины, минералы и ценные жирные кислоты, ежедневно следует съедать относительно большой объем фруктов и овощей, более того, в рацион в достаточном количестве следует включать и другие продукты, содержащие вещества, которые мы не можем усвоить с фруктами и овощами, например жирную рыбу и молочные продукты. Для того чтобы убедиться в том, что необходимые питательные вещества поступают в требуемом количестве, необходимо ежедневно тщательно следить за приемом пищи. Это можно сделать, например, записывая все съеденное в одно из приложений по питанию. Чаще всего именно так выявляется неприятная картина – даже при внешне здоровом питании часто все необходимые питательные вещества не усваиваются с помощью пищи. Чтобы обеспечить организм всем ему необходимым, не следует забывать о пищевых добавках даже в летний и осенний сезон", – отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.