Вт, 13.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото и Видео Британская музыкальная TikTok-сенсация Artemas выступил в Риге

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Исполнитель Artemas
Исполнитель Artemas Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Певец и продюсер Artemas, чья песня I Like the Way You Kiss Me завоевала популярность в социальной сети TikTok, вечером в понедельник, 12 августа, выступил в рижском квартале ВЭФ.

Певец наиболее известен благодаря своему TikTok-хиту I Like the Way You Kiss Me, который увидел свет в марте этого года и возглавил европейские чарты.

24-летний Артемас Диамандис, выступающий под псевдонимом Artemas, начал выпускать свою музыку в конце 2020 года. Артист может играть на нескольких инструментах, при этом являясь самоучкой. Он вырос в Великобритании, в местечке недалеко от Оксфорда, а сейчас живет в Лондоне. Во время пандемии музыкант воспользовался ограничениями и проводил большую часть времени в своей студии в спальне, оттачивая навыки создания музыки.

С мая 2023 года Artemas каждый месяц выпускает новые песни, выстраивая отношения со своей аудиторией в интернете и делая упор на расширение базы поклонников. Его последний сингл Cross My Heart достиг 500 тысяч прослушиваний за 24 часа. Сингл If U Think I'm Pretty был популярен в социальных сетях и возглавил чарты Billboard и Official Charts Company. Музыку Artemas уже прослушали более 100 миллионов раз на всех платформах.

Долгожданный альбом артиста под названием Pretty вышел в феврале 2024 года. Также в Лондоне состоялись два концерта Artemas, билеты на которые были распроданы менее чем за 20 минут. За этим последовал большой летний тур, в рамках которого он также выступил в Риге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх