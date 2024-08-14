В Эстонии с полок сметают масло и сметану. Почему?

Согласно одной из теорий, люди массово собирают лисички в лесах и при жарке этих грибов используется намного больше масла, чем в обычной жизни. Особенно предусмотрительные предупреждают, что это только начало и что настоящий грибной сезон еще впереди.

Руководитель компании Valio Eesti Майдо Соловьев признал, что выбор масла в последнее время действительно стал более скудным, но не считает, что виновато исключительно массовое увлечение лисичками, причин на самом деле несколько.

"Сейчас спрос на сметану и масло очень высок. Если лето теплое, люди готовят больше салатов, и, соответственно, сметана расходуется активнее", - прокомментировал Соловьев.

В летний период, когда активно едят салаты, спрос на сметану велик Фото: Рийна Мартинсон

Следует учитывать, что летом в сыром молоке меньше жира. "Каждое лето возникает дефицит жира, но причин для паники нет, и я уже вижу, что ситуация улучшается", - пояснил руководитель Valio Eesti.

Нехватку жира, необходимого для производства масла и сметаны, усугубляет особенность Эстонии - здесь коровы имеют самый высокий надой молока в Европе, но при большом объеме его жирность ниже.

В среднем содержание жира в сыром молоке в Эстонии составляет 3,9-4 процента, летом оно ниже, тогда как в Финляндии этот показатель в среднем составляет 4,4 процента.

Одной из основных причин, почему полки с маслом опустели, является то, что крупный производитель масла - предприятие AS Tere - в июле провел реорганизацию процесса производства масла.

"Планировалось завершить эти работы за две недели, но, к сожалению, это заняло больше времени. Мы стараемся с этой недели постепенно возобновить производство", - сообщил член правления Tere Юло Кивине.

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