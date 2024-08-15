Что следует учитывать, беря в машину четвероногого друга?

По новым правилам, собаку необходимо поместить в сумку, контейнер или клетку, которые следует пристегнуть ремнем безопасности, чтобы они удерживались на сиденье.

Также можно воспользоваться поводками и разместить собаку в багажном отделении или в клетке, которая помещается в багажник, или же в специальном прицепе для животных.

Фото: Christine Bird/Shutterstock

Ванкс отмечает, что риски, когда собака не пристегнута, слишком велики. При перевозке собак следует учитывать несколько аспектов.

"Во-первых, физика есть физика, и если происходит столкновение и внезапная остановка, масса собаки увеличивается во много раз, и зачастую во время столкновения физически невозможно удержать на руках даже маленькую собачку", - пояснил специалист.

Также при столкновении могут взорваться подушки безопасности и собака может сильно удариться в грудь хозяина.

Даже если собака крупнее и просто находится в салоне автомобиля, она может получить травму при столкновении, ведь тогда все летит вперед. Независимо от того, находится ли собака на переднем или заднем сиденье, она полетит вперед и ударится либо о лобовое стекло, либо о затылок водителя.

Кинолог и заводчик акит Лайла Скроделе отмечает, что не пристегнутая в машине собака может получить различные травмы, даже если столкновения не было - вывихнуть лапу, травмировать кости лапы, сломать пальцы.

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