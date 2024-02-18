Снизятся ли цены на подержанные автомобили в Латвии?

Автомобильная ассоциации приводит цифры, которые говорят, что доля новых автомобилей в Латвии составляет 35% от всего рынка. В Эстонии, например, этот показатель достигает 55%.

Автоэксперт Борис Себякин рассказал программе "Домская площадь" о причинах такой разницы.

"Людей в Эстонии быстрее, чем у нас, приучили покупать новые машины. Да и зарплаты там другие. Но если мы говорим о соотношении новых и подержанных автомобилей в целом, то подержанные продаются в большем количестве. И такая ситуация не только в Латвии", - сказал автоэксперт.

Генеральный директор компании Longo Group Эдгарс Церпс отметил,

что после пандемии подержанные автомобили стали дороже на 30%-40%.

Он уверен, что сейчас цены стабилизировались, но не стоит ждать, что они начнут снижаться.

Более того, эксперт не исключил, что летом цены на подержанные машины могут еще немного подняться.

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