Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 августа, сообщил, что Украина во время последней массированной российской атаки ракетами и дронами использовала реактивные истребители F-16, чтобы сбить ракеты.
Зеленский: Украина использовала F-16 во время последней массированной атаки России
"Во время последней массированной российской атаки Украина использовала F-16 для сбития ракет", - сказал Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость".
"F-16 показали очень хорошие результаты. В рамках этой массированной комбинированной атаки на Украину мы при помощи F-16 сбили несколько ракет.
И мы благодарим своих партнеров за то, что они обеспечили нам F-16", - сказал Зеленский.
Россия в понедельник нанесла массированный удар дронами и ракетами по разным регионам Украины. В результате атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры.
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