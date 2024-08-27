Зеленский: Украина использовала F-16 во время последней массированной атаки России

"Во время последней массированной российской атаки Украина использовала F-16 для сбития ракет", - сказал Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость".

"F-16 показали очень хорошие результаты. В рамках этой массированной комбинированной атаки на Украину мы при помощи F-16 сбили несколько ракет.

И мы благодарим своих партнеров за то, что они обеспечили нам F-16", - сказал Зеленский.

Россия в понедельник нанесла массированный удар дронами и ракетами по разным регионам Украины. В результате атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!