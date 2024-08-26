Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар российской армии по городам Украины, нанесенный утром в понедельник, 26 августа, сообщает "Медуза".
Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различного типа и около сотни "шахедов", - заявил Зеленский.
Он указал, что целью атаки были украинские объекты энергетической инфраструктуры. Зеленский также рассказал, что в результате удара есть как погибшие, так и десятки раненых.
"Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо", - завил Зеленский.
По его словам, в Украине не должно быть ограничений в дальнобойности, когда у России таких ограничений нет.
"Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", - заявил Зеленский.
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Как уже сообщалось, утром в понедельник российские войска нанесли по Украине массированный удар ракетами и дронами. Погибли по меньшей мере пять человек.
Под обстрелом находилась вся территория страны, россияне направили ракеты на объекты в 15 регионах, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Взрывы слышны были также в Киеве, а в нескольких районах столицы прекращена подача электроэнергии и воды.
По информации ВВС, взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Луцке, Полтавской области, Запорожье и других местах.
После ракетной атаки по всей Украине возникли проблемы с электроснабжением. "Укрэнерго" распорядилось ввести экстренные отключения света.
Польша сообщила, что, реагируя на атаку россиян на Украину, активизировала на востоке страны свою систему ПВО.
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