Пн, 26.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео "Путин - это больное существо": Зеленский прокомментировал массированный удар (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: HANDOUT/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар российской армии по городам Украины, нанесенный утром в понедельник, 26 августа, сообщает "Медуза".

Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различного типа и около сотни "шахедов", - заявил Зеленский.

Он указал, что целью атаки были украинские объекты энергетической инфраструктуры. Зеленский также рассказал, что в результате удара есть как погибшие, так и десятки раненых.

"Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо", - завил Зеленский.

По его словам, в Украине не должно быть ограничений в дальнобойности, когда у России таких ограничений нет.

"Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", - заявил Зеленский.

Галерея: Российская атака на Харьков

Как уже сообщалось, утром в понедельник российские войска нанесли по Украине массированный удар ракетами и дронами. Погибли по меньшей мере пять человек.

Под обстрелом находилась вся территория страны, россияне направили ракеты на объекты в 15 регионах, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Взрывы слышны были также в Киеве, а в нескольких районах столицы прекращена подача электроэнергии и воды.

По информации ВВС, взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Луцке, Полтавской области, Запорожье и других местах.

После ракетной атаки по всей Украине возникли проблемы с электроснабжением. "Укрэнерго" распорядилось ввести экстренные отключения света.

Польша сообщила, что, реагируя на атаку россиян на Украину, активизировала на востоке страны свою систему ПВО.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх