Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различного типа и около сотни "шахедов", - заявил Зеленский.

Он указал, что целью атаки были украинские объекты энергетической инфраструктуры. Зеленский также рассказал, что в результате удара есть как погибшие, так и десятки раненых.

"Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо", - завил Зеленский.

По его словам, в Украине не должно быть ограничений в дальнобойности, когда у России таких ограничений нет.