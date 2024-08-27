Украина готовится нанести удар вглубь территории России с помощью ракетных беспилотников большой дальности "Паляница". Украине не нужно разрешение Запада на их использование, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times со ссылкой на информационное агентство Associated Press.
СМИ: Украина планирует наносить удары вглубь России дальнобойным оружием своего производства
"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - сказал министр обороны Украины Рустэм Умеров, комментируя массированный удар России по украинской гражданской инфраструктуре в понедельник, 26 августа.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном запуске новой дальнобойной ракеты-дрона "Паляница".
На следующий день в соцсети Х (ранее Twitter) Зеленский опубликовал видео, на котором показано, как выглядит ракетный дрон.
In the two and a half years of full-scale war, Russia has launched about 10,000 missiles of various types and more than 33,000 glide bombs at Ukraine. Stopping attacks on our cities can be achieved by targeting the carriers of this weaponry—Russian aircraft stationer at military… pic.twitter.com/mzisamRWd8— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2024
"За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более чем 33 тысячи авиабомб. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения - российским самолетам на военных аэродромах", - написал Зеленский в публикации.
На видео, опубликованном Президентом Украины, видно, что радиус действия "Поляницы" составляет до 700 километров. В видеоролике также показана карта различных российских аэродромов, находящихся в зоне действия ракет, в том числе авиабаза в Нижегородской области. В настоящее время вооруженные силы Украины могут атаковать как минимум 20 российских аэродромов с помощью ракетного беспилотника дальнего действия "Паляница".
Вооруженные силы Украины также имеют ракеты большой дальности западного производства, но Запад запретил их использование для ударов вглубь территории России. Это не позволяет украинской армии уничтожить ключевые объекты российской армии, в том числе аэродромы.
После наступления Украины в Курской области президент Украины Владимир Зеленский поручил запросить у Запада разрешение на использование оружия дальнего действия для ударов по территории России. Подобные запросы были отправлены и в Вашингтон, и в Лондон, но положительных ответов получено не было.
25 августа британская газета The Guardian процитировала слова нескольких высокопоставленных украинских чиновников, заявивших, что Украина хочет получить разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу, поскольку это может заставить Кремль согласиться на прекращение огня.
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