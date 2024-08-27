На видео, опубликованном Президентом Украины, видно, что радиус действия "Поляницы" составляет до 700 километров. В видеоролике также показана карта различных российских аэродромов, находящихся в зоне действия ракет, в том числе авиабаза в Нижегородской области. В настоящее время вооруженные силы Украины могут атаковать как минимум 20 российских аэродромов с помощью ракетного беспилотника дальнего действия "Паляница".

Вооруженные силы Украины также имеют ракеты большой дальности западного производства, но Запад запретил их использование для ударов вглубь территории России. Это не позволяет украинской армии уничтожить ключевые объекты российской армии, в том числе аэродромы.

После наступления Украины в Курской области президент Украины Владимир Зеленский поручил запросить у Запада разрешение на использование оружия дальнего действия для ударов по территории России. Подобные запросы были отправлены и в Вашингтон, и в Лондон, но положительных ответов получено не было.

25 августа британская газета The Guardian процитировала слова нескольких высокопоставленных украинских чиновников, заявивших, что Украина хочет получить разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу, поскольку это может заставить Кремль согласиться на прекращение огня.

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