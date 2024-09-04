Внутренний рынок ж/д перевозок в Латвии могут открыть для конкуренции

Министерство будет искать решения для обеспечения железнодорожных перевозок в неэлектрифицированных зонах, так как проект безэмиссионных поездов (BEMU) не может быть реализован в соответствии с условиями финансирования из Фонда восстановления из-за отсутствия необходимых производственных мощностей для производства в установленные сроки подстанций и других необходимых компонентов.

Министерство предлагает отказаться от закупки поездов с нулевым уровнем выбросов, поскольку их эксплуатация невозможна без соответствующей железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, в конкурсе на закупку безэмиссионных поездов участвовал только один претендент, поэтому невозможно сравнить предложенную цену с предложениями других поставщиков.

Минсообщения пришло к выводу, что предложенные решения без значительных дополнительных инвестиций в инфраструктуру электрификации не могут быть оптимальными решениями для организации движения на дальних маршрутах в Даугавпилс, Резекне, Зилупе и Лиепаю.

Одним из возможных решений может стать расширение сотрудничества в области железнодорожного транспорта с другими странами Балтии в контексте открытия внутреннего рынка железнодорожных перевозок для конкуренции.

Минсообщения предлагает прекратить проект BEMU и перенаправить имеющиеся средства Европейского союза на железнодорожные проекты с более высокой степенью готовности. Окончательное решение по проекту будет принято после того, как правительство утвердит перераспределение средств ЕС и будет получено официальное одобрение Европейской комиссии.

Автотранспортная дирекция ранее сообщила, что в рамках конкурса на закупку поездов BEMU продолжает оценивать предложение объединения Škoda Transportation - Škoda Vagonka. Закупка была объявлена в апреле 2022 года. На средства из фондов ЕС и бюджета Латвии планировалось приобрести девять электропоездов, в том числе семь поездов предполагалось получить уже к концу 2026 года.

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