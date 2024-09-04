Как гласит отчет о парламентском расследовании, "правительство под руководством Лаймдоты Страуюмы безответственно решило включить Рижский вокзал и филиал Рижского аэропорта в проект Rail Baltica исключительно на основании информативного отчета, представленного министром сообщения Анрийсом Матисом 14 февраля 2015 года".

"Таким образом, обязательства на сумму 1,96 млрд евро были приняты без финансирования, без оценки выгод и затрат этой ветки маршрута, без учета возможных других вариантов и национального исследовательского процесса".

В конце концов ориентировочные затраты Латвии в этом проекте увеличились с 1,97 миллиарда евро до 9,59 миллиарда евро.

По словам Кулбергса, самой большой проблемой проекта стала так называемая "рижская петля". Европа дает средства только на строительство основной магистрали, а ответвление трассы до Риги и Рижского аэропорта - это местная инициатива. Соответственно, и оплачиваться она должна из госбюджета, что сейчас невозможно.

Таким образом, сообщил Кулбергс, этот участок магистрали заморозят. Предполагается, что скоростные поезда Rail Baltica пока будут останавливаться только на узловой станции в Саласпилсе, а до Саласпилса из Риги будут ходить обычные электрички по старой колее. Что касается моста через Даугаву, который начали возводить специально под этот проект, то его судьба пока неизвестна.

Кулбергс отметил, что виновные в неосмотрительных действиях при реализации проекта найдены, их много и "теперь прокуратуре предстоит большая работа".

Он добавил, что основную трассу вряд ли удастся проложить в срок.

"Пока нет даже проекта. Сегодня речь уже даже не о 2030 годе, а о 2035-м", - заключил Кулбергс.

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