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Видео Камера сняла медведя в момент "кражи" яблок

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Медведь срывает яблоки
Медведь срывает яблоки Фото: tv3.lv

Камера природы запечатлела момент, когда бурый медведь срывает яблоки с веток яблони в эстонском лесу и жадно грызет их прямо под яблоней, сообщает tv3.lv со ссылкой на эстонское СМИ ERR.

Эстонское общество охотников (Eesti jahimeeste selts) заявило, что летом медведи, которые всеядны, обычно питаются муравьями и другими насекомыми, а также даже мелкими млекопитающими, а не фруктами.

Однако с наступлением осени медведи становятся более активными в дневное время, питаясь так, чтобы накопить значительные запасы жира для спячки, поэтому в их рационе появляется больше богатой энергией растительной пищи, такой как яблоки, ягоды и злаки.

Видео: Камера сняла медведя в момент "кражи" яблок

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