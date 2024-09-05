Видео: Камера сняла медведя в момент "кражи" яблок

Эстонское общество охотников (Eesti jahimeeste selts) заявило, что летом медведи, которые всеядны, обычно питаются муравьями и другими насекомыми, а также даже мелкими млекопитающими, а не фруктами.

Однако с наступлением осени медведи становятся более активными в дневное время, питаясь так, чтобы накопить значительные запасы жира для спячки, поэтому в их рационе появляется больше богатой энергией растительной пищи, такой как яблоки, ягоды и злаки.