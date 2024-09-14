Прокремлевская активистка Елена Крейле обжаловала приговор суда первой инстанции о лишении свободы на три года за размещение на окнах своей квартиры российской символики и других символов, прославляющих войну, сообщили агентству LETA в Рижском городском суде.
Прокремлевская активистка Крейле обжаловала свой трехлетний тюремный приговор
Дело будет рассмотрено в Рижском окружном суде, дата рассмотрения пока не установлена.
Как уже сообщалось, женщина обвиняется в публичном восхвалении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений, совершенных Россией в Украине, а также совершения геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений СССР в Латвии, сообщили ранее агентству LETA в прокуратуре.
Согласно обвинительному заключению, в период с 7 марта 2023 года по 15 июня 2023 года, чтобы публично выразить свою поддержку России, женщина вывесила в окнах своего дома самодельный российский флаг с надписью "Боже, храни Латвию", самодельный российский флаг без надписи и самодельный российский флаг с надписью "Путин - мой друг".
Кроме того, женщина разместила белые, синие и красные клейкие ленты, изображая российский флаг, а также красное удостоверение с гербом России и надписью "МВД России".
Она также разместила фотографию четырех женщин, одна из которых была одета в красное платье с символом СССР - серпом и молотом. Кроме того, на фоне был размещен кусок ткани с белым, синим и красным цветами, символизирующими российский флаг.
Обвиняемая, зная о том, что Россия осуществляет широкомасштабное вторжение на территорию Украины, публично выражала поддержку правительству этого государства-агрессора и своими действиями восхваляла и оправдывала преступления, совершенные этим государством-агрессором.
Прокурор просил назначить наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.
Обвиняемая свою вину в совершении преступления не признает.
В конце мая в Рижский городской суд было передано еще одно уголовное дело против Крейле. Согласно обвинительному заключению, в доме Крейле на окнах висела ткань цвета флага США, а на фоне ткани - фотография двух людей в форме, похожей на форму армии СССР, а также изображение флага СССР. Продолжение рассмотрения дела в Рижском городском суде назначено на 17 сентября.
Как уже сообщалось, еще по одному уголовному делу Рижский городской суд приговорил Крейле по делу об оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений в одному году лишения свободы условно. Решение было оспорено, после чего окружной суд сменил условный срок на реальный. Решение еще можно оспорить в Верховном суде.
Суд признал обвиняемую виновной в публичном прославлении, отрицании или оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира или военных преступлений.
Крейле часто появлялась в общественных местах и на мероприятиях с сумкой с символом Z, который используется в России как символ поддержки военных действий России в Украине.
Свою поддержку стране-агрессору она также выразила у посольства РФ в Риге во время акции протеста против войны. Крейле регулярно проводила и другие провокационные акции, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.
Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica сообщил, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но почти совсем не знает латышского.
Сообщается, что впервые она стала проявлять активность во время пандемии Covid-19. Тогда же случились первые стычки женщины с правоохранителями.
Крейле рассказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответа о том, что происходит в Украине, не удалось. Свою вину ни в одном из случаев она не признает.
По другому делу Крейле приговорили к трем годам лишения свободы за размещение российской символики в окнах ее дома. Приговор еще не вступил в законную силу, так как она обжаловала его в Окружном суде.
Галерея: Прокремлевская активистка Крейле задержана на мероприятии в память о легионерах в марте этого года
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