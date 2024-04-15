Прокремлевская активистка Крейле общается на суде только по-русски и с переводчиком

Прокремлевская активистка Елена Крейле на заседании суда, где рассматривалось уголовное дело о размещении российской символики и других прославляющих войну символов в окнах ее дома, общалась только на русском языке и использовала услуги переводчика на латышский язык.
Сегодня, 15 апреля, суд продолжил рассмотрение уголовного дела Крейле. Сама Крейле приняла участие в судебном заседании дистанционно по видеоконференции из тюрьмы Ильгюциемса, поскольку недавно ее арестовали по другому уголовному процессу.
На судебном заседании присутствовали прокурор, а также защитница Крейле и переводчик.
В начале заседания адвокат подсудимого сообщила суду, что Крейле не ознакомилась с приобщенными к делу доказательствами - аудиоматериалами, поскольку после предыдущего судебного заседания она была помещена под арест. Прокурор указал, что аудиозапись может быть прослушана на судебном заседании, чтобы не затягивать ход дела, однако адвокат Крейле отклонила такое предложение, поскольку ее подзащитная не смогла бы сразу воспринять услышанную информацию.
Суд решил, что аудиозапись будет отправлена в тюрьму Ильгюциемса, где будет обеспечено ознакомление с ней Крейле.
Для дачи показаний на сегодняшнем заседании суда была приглашена сотрудница Государственной полиции, которая в марте прошлого года составляла протокол, а также участвовал в обыске квартиры Крейле. Сама Крейле заявила, что в прошлом году в ее квартире было проведено четыре обыска.
Еще два сотрудника Госполиции были приглашены для дачи показаний на следующем заседании суда, ожидается. Также ожидается, что показания даст сама Крейле. Судебное заседание состоится 16 мая в 13:00.
Крейле обвиняют в публичном прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений, совершенных Россией в Украине, а также геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, совершенных СССР в Латвии. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.
Согласно обвинительному заключению, с 7 марта 2023 года по 15 июня 2023 года, чтобы публично выразить свою поддержку России, женщина разместила в окнах своей резиденции самодельный российский флаг с надписью "Бог хранит Латвию". Российский флаг без надписи, а также самодельный российский флаг с надписью "Путин мой друг".
Женщина ранее неоднократно попадала в поле зрения полиции за выражение поддержки государству-агрессору в общественных местах и на мероприятиях.
Осенью прошлого года Рижский городской суд в рамках другого уголовного дела приговорил Крейле к одному году лишения свободы условно за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.
Крейле неоднократно видели в общественных местах и на публичных мероприятиях с сумкой с символом "Z", который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военного вторжения России в Украину.
Также Крейле выразила поддержку государству-агрессору во время акции протеста у Российского посольства. Она регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.
Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica ранее сообщал, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но знает всего несколько слов по-латышски.
Женщина рассказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответа о том, что происходит в Украине, не удалось. Крейле ни в одном из случаев не признает вину.
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