Прокремлевская активистка Крейле общается на суде только по-русски и с переводчиком

Еще два сотрудника Госполиции были приглашены для дачи показаний на следующем заседании суда, ожидается. Также ожидается, что показания даст сама Крейле. Судебное заседание состоится 16 мая в 13:00.

Окна дома задержанной прокремлевской активистки Елены Крейле в ​​Торнякалнсе с российской символикой. Фото: Zane Bitere/LETA

Крейле обвиняют в публичном прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений, совершенных Россией в Украине, а также геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, совершенных СССР в Латвии. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, с 7 марта 2023 года по 15 июня 2023 года, чтобы публично выразить свою поддержку России, женщина разместила в окнах своей резиденции самодельный российский флаг с надписью "Бог хранит Латвию". Российский флаг без надписи, а также самодельный российский флаг с надписью "Путин мой друг".

Женщина ранее неоднократно попадала в поле зрения полиции за выражение поддержки государству-агрессору в общественных местах и на мероприятиях.

Осенью прошлого года Рижский городской суд в рамках другого уголовного дела приговорил Крейле к одному году лишения свободы условно за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Крейле неоднократно видели в общественных местах и ​​на публичных мероприятиях с сумкой с символом "Z", который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военного вторжения России в Украину.

Также Крейле выразила поддержку государству-агрессору во время акции протеста у Российского посольства. Она регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica ранее сообщал, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но знает всего несколько слов по-латышски.

Женщина рассказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответа о том, что происходит в Украине, не удалось. Крейле ни в одном из случаев не признает вину.

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