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Год войны. Отрицатели, подстрекатели, прославители - кто они?
Фото: Re:baltica
Sanita Jemberga Inese Liepiņa rus.tvnet.lv
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Год войны. Отрицатели, подстрекатели, прославители - кто они?
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С момента вторжения России в Украину латвийские органы безопасности возбудили более 40 уголовных дел за разжигание ненависти, действия против интересов Латвии, нарушение санкций и другие преступления, в том числе не имеющие прецедентов в судах.

Сначала она появилась на акциях протеста против войны у посольства России, где провокационно встала с плакатом "Россия, я с тобой!" на фоне сторонников Украины. После этого ее сфотографировали в магазине, где у женщины была сумка с латинской буквой Z - одним из символов войны России в Украине. После этого - в день памяти легионеров у памятника Свободы, где ее задержали полицейские. Желание попасть на мероприятие у женщины было настолько велико, что для этого она вылезла из соседского окна (у ее окна дежурили правоохранители).

Кто она и зачем это делает?

Фото: Елена Крейле. Foto: Inese Liepiņa

Теперь на это можно ответить - Елена Крейле (56 лет), домохозяйка. Родилась и выросла в Латвии, но на латышском знает лишь несколько слов. По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому настоящей необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем. После этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии. Жизнь обычного человека.

Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены начались первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.

В настоящее время по действиям женщины возбуждено одно уголовное дело об оправдании военных преступлений и 15 административных дел по факту использования запрещенной символики в общественных местах. Дела накопились, потому что при каждом посещении полиции у нее с собой предмет цветов российского флага - бутылка с водой, булавка. Она ловко называет их украшениями, ведь за украшения наказывать человека нельзя.

Ниже - одна из записок, которые Крейле каждый месяц слала следователю по своему делу. Сверху - раскрашенный в цвета России конверт, в котором она принесла в участок пояснение и прикрепила к дверям. Фото: Инесе Лиепиня
Ниже - одна из записок, которые Крейле каждый месяц слала следователю по своему делу. Сверху - раскрашенный в цвета России конверт, в котором она принесла в участок пояснение и прикрепила к дверям. Фото: Инесе Лиепиня Фото: Inese Liepina
Фото: Inese Liepina

На интервью Re:Baltica женщина явилась со значком в цветах латвийского флага. Его можно увидеть только в тот момент, когда она снимает пальто, на котором российский триколор изображен цветными карандашами. "Душа захотела, и я так сделала", - объясняет она свои действия после вторжения России в Украину. Таким и подобными ответами, долго не задумываясь, женщина отвечает на любые вопросы, в которых Re:Baltica просит ее объяснить свои действия. На вопрос, что Крейле хочет доказать своими действиями, она отвечает: "Что я свободный человек".

Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ о том, что происходит в Украине, невозможно. Это никак не связано с делами, возбужденными против нее. Она не будет говорить на такие темы вне семьи. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что "злые силы восстают против добра, они демоны".

С начала российского вторжения Служба государственной безопасности (VDD) в связи с войной возбудила 36 уголовных производств, а еще четыре приняла от Государственной полиции - за отрицание военных преступлений, прославление армии, разжигание ненависти, помощь иностранному государству против независимости Латвии, нарушение санкций. Несколько сот крупных и мелких дел - о нападениях на украинцев или повреждении автомобилей, военной символике в общественных местах и ​​т. д. - также возбуждены в Госполиции и Рижской муниципальной полиции.

Часть из них никогда не будет закрыта, поскольку их возбудили ради самого факта. Например, на нескольких домах в одинаковой манере нарисованы буквы Z. Часть не дойдет до суда - например, в деле Александра Дубяго, молодого человека, арестованного у позднее демонтированного памятника в парке Победы 10 мая, прокуратура не усмотрела героизации военных преступлений, при этом он больше месяца провел в заключении в одиночной камере. Часть балансирует на грани свободы слова, и суду придется создавать прецеденты - когда же заканчивается мнение и начинается героизация войны или разжигание ненависти? Когда флаг - это флаг, а песня - песня, а когда - поддержка российского вторжения?

Дубяго 10 мая в парке Победы у уже снесенного памятника. Рядом с ним стоит Виктория Матуль. В прошлом году девушка сбежала в Беларусь, а затем - в Россию, так как ее политически преследовали. Теперь она публикуется на Imhoclub и является одной из администраторов попавшей в поле зрения правозащитников Telegram-группы "Антифашисты Прибалтики". У себя в соцсетях она пишет, что в Латвию вернется "только на танках". Фото: скриншот видео jauns.lv
Дубяго 10 мая в парке Победы у уже снесенного памятника. Рядом с ним стоит Виктория Матуль. В прошлом году девушка сбежала в Беларусь, а затем - в Россию, так как ее политически преследовали. Теперь она публикуется на Imhoclub и является одной из администраторов попавшей в поле зрения правозащитников Telegram-группы "Антифашисты Прибалтики". У себя в соцсетях она пишет, что в Латвию вернется "только на танках". Фото: скриншот видео jauns.lv Фото: Скриншот видео jauns.lv

Правоохранители не предоставляют информацию о конкретных лицах, которых они считают сторонниками российской агрессии, а лишь публикуют факт правонарушения. Из разных источников - приговоров судов, слушаний, публичных новостей, интервью - Re:Baltica выяснила, кто они.

Их можно разделить на пять групп - бывшие политики из различных пророссийских партий, профессиональные провокаторы, пропагандисты, "герои" социальных сетей, а также обычные люди, многие из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержание Крейле 16 марта 2022 года. На другой стороне сумки краской нарисована буква Z
Задержание Крейле 16 марта 2022 года. На другой стороне сумки краской нарисована буква Z Фото: LETA
Фото: Twitter @andelis80

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть I. Политики из "русских партий"

Среди людей, обвиняемых в различных формах поддержки войны, развязанной Россией, несколько бывших политиков "Согласия" и более маргинальных пророссийских партий.

Кузьмук и Telegram

В декабре перед судом предстал Игорь Кузьмук, несколько сроков являвшийся депутатом Рижской городской думы от "Согласия", прославившийся участием в "дойке" Rīgas satiksme в качестве консультанта. Пути Кузьмука с партией разошлись в 2021 году, когда его исключили за нелестные публикации в соцсетях.

23 февраля 2019 года, когда Россия отмечала день армии, Кузьмук выложил в Facebook фотографию с рукой, приставленной в военном приветствии к фуражке с символикой СССР. Подпись - "Служу Союзу!". Фото: LETA и скриншот с Facebook Кузьмука
23 февраля 2019 года, когда Россия отмечала день армии, Кузьмук выложил в Facebook фотографию с рукой, приставленной в военном приветствии к фуражке с символикой СССР. Подпись - "Служу Союзу!". Фото: LETA и скриншот с Facebook Кузьмука Фото: LETA
Фото: Скриншот с Facebook Кузьмука

Сейчас Кузьмук, работающий спортивным тренером, находится под судом за поддержку сбора денег и других товаров для российских вооруженных сил. На суды Кузьмук приходит с переводчиком. Несмотря на то, что мужчина был депутатом думы, по-латышски он говорит с трудом. От комментариев Re:Baltica он отказался.

Таких случаев в Латвии еще не было.

В Эстонии еще летом за сбор денег и покупку беспилотников для российской армии были осуждены три человека.

Случай с Кузьмуком другой. Его судят за перепубликацию одного поста в своем Telegram-канале, в котором сотрудник оккупационной администрации Запорожской области призывал жертвовать российской армии деньги и другие вещи.

"Он признает, что сделал это, но статья 100 [Конституции] позволяет ему распространять что угодно. Это не считается чем-то криминальным, - сказал Re:Baltica прокурор по делу Каспар Згирскис. - Я думаю, что 100-я статья ему не поможет. (...) Статья 100 есть ценность, но она ни к чему не применима".

Панкратов - "Это не я"

Панкратов в передаче "Открытый эфир" телеканала "Звезда". Фото: скриншот передачи
Панкратов в передаче "Открытый эфир" телеканала "Звезда". Фото: скриншот передачи Фото: Скриншот передачи

Второй - бывший политик "Согласия" Руслан Панкратов, ставший после исключения из нее лидером маргинальной "Партии действия".

В Латвии его мало кто знает, но Панкратов регулярно появлялся в качестве "говорящей головы" на российских пропагандистских телеканалах.

Телевизионные туры являются основанием для его обвинений в разжигании ненависти и нарушении санкций ЕС путем участия в интервью различным российским пропагандистским каналам, пояснил прокурор Згирскис.

В июне 2022 года Панкратов появился в программе на телеканале "Звезда". Прокурор убежден, что так экс-политик нарушил санкции ЕС. "Участвовал в программе на канале, подконтрольном лицу, которое находится в санкционном списке ЕС", - говорит Згирскис (в санкционном списке находится президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов. - Прим. ред.). На вопрос, действительно ли участие в программе считается нарушением санкций, прокурор отвечает: "Я считаю, что так делать нельзя, но решать должен суд. Это будет самый сложный вопрос в суде".

Скриншот передачи онлайн-издания "Общественная служба новостей" (ОСН), в которой обсуждают, "почему Балтия ненавидит Россию". В конце передачи ведущий благодарит за интервью своего "старого друга" Панкратова, который "всю жизнь прожил в этом латышском рабстве"
Скриншот передачи онлайн-издания "Общественная служба новостей" (ОСН), в которой обсуждают, "почему Балтия ненавидит Россию". В конце передачи ведущий благодарит за интервью своего "старого друга" Панкратова, который "всю жизнь прожил в этом латышском рабстве" Фото: Скриншот

Прокуратура усматривает разжигание ненависти не только в интервью телеканалу "Звезда", но и в разговоре в студии интернет-издания ОСН. В нем Панкратов называет войну спецоперацией и говорит, что украинские беженцы уже "всех задолбали": "Вся Рига в этих флагах, они грубо себя ведут". Он рассказывает, как плохо в Латвии живется русскоязычным, и критикует Россию за недостаточную реакцию на это.

Карьера Панкратова как телезвезды резко оборвалась, когда его в конце июля якобы арестовали прямо у трапа самолета по возвращении из Хельсинки. Панкратов путается в обвинениях и называет их политическим заказом: "Если ты корреспондент, получаешь зарплату по контракту, то тебя точно могут привлечь к уголовной ответственности. Но если вы берете у меня интервью, как я нарушаю санкции ЕС?".

Он признает, что таким образом VDD хочет показать свою способность действовать - "с чем-то борется". "Смотрю на эту чушь VDD и очень боюсь, потому что они действительно просто затыкают людям рты", - резюмирует Панкратов. В обеих передачах ничего противозаконного он не сказал.

На вопрос, начала ли Россия войну в Украине, Панкратов отвечать отказывается: "Такой провокационный вопрос, я не буду на него отвечать. Случилось то, что случилось, это все, что я могу сказать. У нас с вами нет объективных данных о причинах".

17 июля в опубликованном на портале vesti.ru сюжете видно, как Панкратов посещает оккупированные Россией города в Запорожской области. Там он принимал участие в пресс-конференции назначенного оккупационной властью руководства, на которой якобы зарубежные СМИ информировались о референдуме о присоединении оккупированных городов к России. Панкратов говорит, что на снимках не он и в Запорожье он не был. Однако в его Facebook-профиле можно найти фото, которые свидетельствуют о том, что седые волосы в его бороде именно там же, где и у видимого на кадрах человека. И очки, кажется, тоже очень похожи
17 июля в опубликованном на портале vesti.ru сюжете видно, как Панкратов посещает оккупированные Россией города в Запорожской области. Там он принимал участие в пресс-конференции назначенного оккупационной властью руководства, на которой якобы зарубежные СМИ информировались о референдуме о присоединении оккупированных городов к России. Панкратов говорит, что на снимках не он и в Запорожье он не был. Однако в его Facebook-профиле можно найти фото, которые свидетельствуют о том, что седые волосы в его бороде именно там же, где и у видимого на кадрах человека. И очки, кажется, тоже очень похожи Фото: Re:baltica
В распоряжении Re:Baltica есть и другие фотографии с этой "экскурсии". На ногах у него та же обувь, что и на фотографиях в Facebook. Фото: скриншот
В распоряжении Re:Baltica есть и другие фотографии с этой "экскурсии". На ногах у него та же обувь, что и на фотографиях в Facebook. Фото: скриншот Фото: Скриншот

Глория Гревцова

Бывшая безработная - тиктокер, сейчас - депутат Сейма ("За стабильность!")

Уголовный процесс за грубое отрицание оккупации Латвии. После посещения Музея оккупации Гревцова сообщила, что увиденное там - "настоящая пропаганда" и гид рассказывает параллельную и выдуманную историю. Вторжение России в Украину она называет гражданской войной.

Юрий Журавлев

Стартовал на выборах от разных маргинальных партий русского фланга

Владелец Radio PIK. В суде за призывы выступить против независимости Латвии. Дело было заведено еще до войны. "Я поддерживаю эту теорию оккупации и говорю да, оккупация была, и настойчиво прошу Владимира Владимировича Путина оккупировать еще раз. И оккупируйте нас еще раз, так как нам надо сохранить оставшихся жителей Латвии, русские выживут", - сказал он в эфире радио.

Часть II. Провокаторы 

Часть задержанных вполне может соревноваться в нескольких категориях: политические активисты, пропагандисты и провокаторы.

К примеру, Владимир Линдерман, давно занимающийся пророссийской деятельностью. По словам бывшего нацбола, против него возбуждено 11 уголовных дел, однако пока он не проиграл ни одного суда.

В настоящее время активны два уголовных производства. Первое начали еще до войны за сотрудничество с финансируемыми подсанкционной российской пропагандистской машиной "Россия сегодня" сайтами Baltnews и "Спутник", где Линдерман был одним из авторов (в этом процессе участвуют 14 человек, имена которых прокуратура не разглашает, но дело после трех лет следствия все еще не дошло до суда).

Во втором Линдерман обвиняется в разжигании ненависти и оправдании военных преступлений. Дело связано с его высказываниями в Интернете. В нем указано более десятка публикаций Линдермана как для "Спутника", так и в его профиле в Facebook. В одной из них Линдерман выкинул в мусорный бак плакаты в поддержку Украины, чтобы "очистить центр Риги от этой антирусской помойки".

Владимир Линдерман и один из его постов, включенных в дело. Фото: LETA и скриншот из Facebook Линдермана
Владимир Линдерман и один из его постов, включенных в дело. Фото: LETA и скриншот из Facebook Линдермана Фото: LETA
Фото: Скриншот из Facebook Линдермана

Линдерман отрицает вину и называет обвинения "полным бредом". "На данный момент нет никакого юридического факта - юридического ни на уровне СМИ, ни на уровне политических деклараций - о военных преступлениях, совершенных теми или иными российскими военнослужащими. (...) Суда не было", - поясняет он. По логике Линдермана, пока суд не доказал военные преступления России, никто не может их отрицать, потому что юридически их просто не было.

На вопрос, начала ли Россия войну в Украине, Линдерман отвечает: "Об этом я высказываться не буду, мне не нужно еще одно уголовное дело".

Urantija и Василевскисы

Директора называющего себя "Центром духовного развития и оздоровления" DVS Urantija Скайдрите Алексееву, отца и сына Айвиса и Вентса Василевскисов и еще одного человека задержали в марте прошлого года после возбуждения дела об оправдании военных преступлений и разжигании ненависти. На слетах Urantija украинцев называли демонами фашизма и молились за их убийство, сообщали СМИ.

Часть III. Пропагандисты

Активистка "Русского союза Латвии" Татьяна Андриец попала в поле зрения спецслужб как один из потенциальных молодых лидеров, культивируемых Россией среди прокремлевских активистов. Широкая общественность заметила ее в соцсетях как "стража" советского памятника в парке Победы. После его сноса Андриец уехала в Санкт-Петербург, где ранее дистанционно обучалась в университете. На фото Андриец разговаривает с главным редактором кремлевского пропагандистского канала RT Маргаритой Симоньян
Активистка "Русского союза Латвии" Татьяна Андриец попала в поле зрения спецслужб как один из потенциальных молодых лидеров, культивируемых Россией среди прокремлевских активистов. Широкая общественность заметила ее в соцсетях как "стража" советского памятника в парке Победы. После его сноса Андриец уехала в Санкт-Петербург, где ранее дистанционно обучалась в университете. На фото Андриец разговаривает с главным редактором кремлевского пропагандистского канала RT Маргаритой Симоньян Фото: Facebook Андриец

Теория о том, что сотрудничество в качестве автора с российскими компаниями, находящимися под санкциями ЕС, рассматривается как нарушение санкций, еще не проверена в суде, поэтому пока нет ни одного приговора. Также юридически неизвестной территорией являются обвинения в пособничестве иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики путем создания финансируемого Россией веб-сайта.

В январе этого года за это предстали перед судом трое сотрудников портала imhoclub - его создатель, известный пророссийский активист и публицист Юрий Алексеев, а также граждане России Дмитрий Сустретов и Петр Погородный, работавшие администраторами.

Петр Погородный, Дмитрий Сустретов и Юрий Алексеев. Фото: imhoclub.by и Инесе Лиепиня
Петр Погородный, Дмитрий Сустретов и Юрий Алексеев. Фото: imhoclub.by и Инесе Лиепиня Фото: imhoclub.by
Фото: Inese Liepina
Фото: Inese Liepina

Дело imhoclub началось давно - в октябре 2018 года, но лишь спустя два года были предъявлены обвинения, а в этом году начался судебный процесс. Судебное заседание пришлось отложить, поскольку один из подсудимых находится в России и болен. Вместе с Алексеевым на встречу приходит и группа поддержки, в том числе известный прокремлевский активист Александр Гапоненко, который снимает процесс - и корреспондента Re:Baltica - на мобильный телефон.

Логика обвинения Re:Baltica неизвестна, поскольку прокурор Майя Брока от комментариев отказалась - мол, статья закона новая, поэтому неясно, как ее трактует суд.

Суть дела Re:Baltica извлекла из более ранних заявлений правоохранителей и слов Алексеева. А именно защита интересов России проявилась в том, что портал финансировал фонд, находящийся в ведении МИД России (это не запрещено законом. - Прим. ред.). Целью его деятельности было усиление влияния России в Латвии. Подсудимые создавали содержание портала в соответствии с указаниями заказчиков, говорится в сообщении прокуратуры прессе.

"Какой вред может нанести дискуссионная страничка в Интернете?" - риторически спрашивает Алексеев. При встрече в зале суда он подтвердил Re:Baltica, что портал действительно финансировал Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. "В 2012 г. был небольшой грант. 120 тысяч евро на два года. (...) Деньги мы получили официально и заплатили налоги", - говорит он. Фонд также оплачивает услуги адвоката Алексеева.

Фото: Ekrānšāviņš

О Фонде поддержки соотечественников VDD в своем обзоре за 2017 год пишет, что он оказывает юридическую и финансовую помощь по защите прав соотечественников за рубежом. Часто фонд оплачивает юридические услуги по скандальным судебным процессам, которые впоследствии используются в информационных кампаниях России по дискредитации других стран. Фото: pravfond.ru

Алексеев отрицает, что ему указывали, что публиковать на портале, и утверждает, что страница была создана, чтобы "у умных людей была платформа для общения". По его словам, он сам просмотрел все публикации и не было ни одной, которая бы нарушала рамки закона. Сустретов и Погородный также не признают себя виновными.

Марат Касем

Главный редактор Sputnik - Литва

Гражданин Латвии, неудачно стартовал на выборах в Саласпилсе от "Центра согласия", позднее пытался пройти в Сейм от маргинальной "За альтернативу". В начале года его задержали по подозрению "в обеспечении хозяйственного ресурса для находящегося под санкциями ЕС пропагандистского ресурса Кремля". Более подробной информации о преступлении публично нет.

Александр Цветков

Проживающий в Латгале Цветков российским пропагандистским СМИ рассказывает, что в апреле был задержан за оправдание военных преступлений и разжигание ненависти, а затем он сбежал в Беларусь, не сумев выдержать царящей в Латвии русофобии. Публично о его преступлении неизвестно.

Татьяна Андриец

Активистка РСЛ

Была задержана в феврале, когда из России приехала в Латвию. Ей инкриминируют оказание помощи России в деятельности, направленной против Латвии, в виде работы администратором Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики". В нем она прославляет Россию, оправдывает ее агрессию в Украине и как по учебнику распространяет нарративы Кремля. Подписчиков канала призывает осуществлять кибернападения на структуры управления Латвии, а также собирать информацию об НВС и инфраструктуре НАТО в Латвии.

Часть IV. Герои соцсетей

Фото: Ekrānšāviņš
Фото: Ekrānšāviņš

Военный блогер Кирилл Федоров ранее пояснял, что он - нейтральный комментатор, которому важна правда, неважно, какой стороне сочувствуешь. Однако после его задержания его команда попросила Россию выступить за его освобождение, так как "с начала военной операции в Украине наш проект активно боролся за интересы России, бесчисленно объясняя ситуацию и разоблачая обман Запада".

Значительная часть дел о разжигании ненависти идет из постов в соцсетях. Они разные - начиная от военного блогера, который до войны в латвийских СМИ представлялся как настолько удачливый, что купил Ferrari, и заканчивая администрацией Facebook-группы "все плохо" и тиктокерами. Ни один человек из вовлеченных в эти дела на попытки Re:Baltica связаться не отозвался, поэтому суть дела мы можем объяснить только в табличках. Их мотивация нам неизвестна.

Кирилл Федоров

Военный блогер, видео которого собирали до миллиона просмотров на YouTube

Ему инкриминируют оправдание и прославление военных преступлений, а также разжигание ненависти. "Лицо в своих видеоматериалах регулярно комментировало развернутые вооруженными силами России военные действия в Украине, отражая события согласно интересам России и прославляя избранную вооруженными силами России военную тактику и совершаемые в Украине преступления. Кроме того, VDD в созданном лицом контенте констатировала высказывания, направленные против латышей и жителей Латвии. Так как аккаунты удалены, неясно, что именно признано поддержкой войны.

Игорь Чирнявскис

Активист из Даугавпилса

Ему инкриминируют оправдание военных преступлений и разжигание ненависти, а также систематическое распространение посланий Кремля. Обвинения пока не выдвинуты, после задержания в ноябре больше в соцсетях ничего не публикует.

Эдгар Блейдерс

Тиктокер

Ему инкриминируют оправдание военных преступлений и разжигание ненависти. Критиковал сбор пожертвований Украине (снял плакат кампании с комментарием "фашистский режим в Латвии во всей его красе") или, например, дополнил видео с латвийским военным кораблем известной фразой украинских пограничников "Русский корабль, иди на**й!". Обвинения пока не выдвинуты.

Юрий Михайлов

Администрирует FB-группу "Криминальная Латвия"

Ему инкриминируют прославление и оправдание военных преступлений, но конкретный состав преступления неизвестен. В группе, в которой 26 000 пользователей, после задержания Михайлова в марте прошлого года новых записей нет.

На следующий день после начала войны день рождения в бюро "За стабильность!" праздновал ее лидер Алексей Росликов, пригласив всех на торт. Одним из гостей был задержанный позднее Юрий Михайлов (на фото слева). Росликов сначала сказал, что Михайлова не знает, но после этого вспомнил, что все-таки знает. Познакомились на этом празднике. "Пришел поздравить, так как человек очень удовлетворен моей работой". На вопрос, правильно ли организовывать праздник на следующий день после начала войны, Росликов ответил: "Мне что же, свой день рождения теперь не отмечать? Ну, заканчивайте. Это уже слишком даже для Re:Baltica. (...) Во-первых, первые два дня я вообще не понимал, что там происходит. Во-вторых, это мой день рождения, заканчивайте". Фото: Facebook Михайлова
На следующий день после начала войны день рождения в бюро "За стабильность!" праздновал ее лидер Алексей Росликов, пригласив всех на торт. Одним из гостей был задержанный позднее Юрий Михайлов (на фото слева). Росликов сначала сказал, что Михайлова не знает, но после этого вспомнил, что все-таки знает. Познакомились на этом празднике. "Пришел поздравить, так как человек очень удовлетворен моей работой". На вопрос, правильно ли организовывать праздник на следующий день после начала войны, Росликов ответил: "Мне что же, свой день рождения теперь не отмечать? Ну, заканчивайте. Это уже слишком даже для Re:Baltica. (...) Во-первых, первые два дня я вообще не понимал, что там происходит. Во-вторых, это мой день рождения, заканчивайте". Фото: Facebook Михайлова Фото: Mihailova Facebook

Часть V: Обычные люди

В поезде из Саулкрасты к украинке, которая говорила по телефону, подсел русскоговорящий мужчина в возрасте чуть более 50 лет. "Услышал язык, подсел рядом и начал на русском оскорблять, говоря "ну что, хохлушка". Она ушла. Он пошел за ней. Сказал - "всех вас, хохлов, нужно убивать", бросил бутылку с водой, попал по ноге. После этого сказал - "вы, хохлы, выродки, и вас всех надо расстрелять", - рассказывает прокурор Эвита Шиба. В ходе расследования родившийся в России гражданин Латвии рассказал, что трудился на физической работе, после работы выпил, и вот результат. "Вину признал, обещал больше так не делать. У самого частично украинская кровь, ненависти нет", - говорит прокурор. Так как о содеянном сожалеет, дело закончили без суда - в качестве наказания установили 200 часов общественных работ.

"Прочь из Латвии, бандеровские выродки, вас всех надо расстрелять", - такое письмо незадолго до войны получило посольство Украины в Латвии. Не зная, что он уже попал в поле зрения VDD, автор в середине марта решил написать в посольство со своего личного адреса электронной почты еще раз: "Прочь из страны вместе с беженцами за убийство более чем 20 мирных жителей на Донбассе". Имен прокуратура не раскрывает, поэтому Re:Baltica не могла разыскать этого мужчину из Латгале, чтобы выяснить, что побудило его так поступить. Человек - безработный, женат, воспитывает ребенка. "Признал вину, сожалеет, был пьян", - говорит прокурор Згирскис. За содеянное наказан 140 часами общественных работ.

Пользователь TikTok поделился видео, на котором женщина из окна многоквартирного дома очень громко включила гимн России. Мужчина спрашивает у нее: "Разве это нормально?". На что женщина на русском языке отвечает, что не слышит, и добавляет: "Пока звучит гимн России, говорить нельзя". В связи с произошедшим RPP начала административное дело. Фото: скриншот видео.
Пользователь TikTok поделился видео, на котором женщина из окна многоквартирного дома очень громко включила гимн России. Мужчина спрашивает у нее: "Разве это нормально?". На что женщина на русском языке отвечает, что не слышит, и добавляет: "Пока звучит гимн России, говорить нельзя". В связи с произошедшим RPP начала административное дело. Фото: скриншот видео. Фото: Ekrānšāviņš

Другой мужчина к новости LTV на FB приписал: "Я русский, и я за Путина, слава России и русскому народу. Я там родился и вырос, это моя страна. Мы - русские, да поднимемся и вас латышей расстреляем". Прокурор Маргарита Долгова сказала Re:Baltica, что обвиняемый - семейный человек с тремя детьми, который даже не русский по национальности. "Сделал глупость, ему хотелось увидеть реакцию людей на такие комментарии", - отметила она.

Прокуроры рассказали Re:Baltica, что в основном храбрые в интернете, попадая под следствие, уже не такие смелые, сожалеют о содеянном и дела заканчиваются соглашением или общественными работами.

Однако случай Крейле был не таким. Когда она говорит о двух проведенных в изоляторе днях, ее глаза почти загораются: "Душевный опыт. Первые сутки высыпалась, думаю. А на вторые был наплыв энергии, радость, счастье". Ни одно из заведенных дел остановиться ее не заставило: "Мне все, что я делаю, нравится".

За кадром

Ильяс (Янис Подзиньш)

Бывший военнослужащий НВС

Уволен 15 лет назад. Теперь воюет на стороне России, в связи с чем VDD начала уголовный процесс. Сам упоминал, что получил гражданство Сербии.

Бенес Айо

Воюет на стороне России

Обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте. Получил гражданство России, лишен гражданства Латвии.

Авторы: Инесе Лиепиня, Санита Йемберга, Re:Baltica

Редактор: Санита Йемберга, Re:Baltica

Визуализации: Рейнис Хофманис и Дарта Хофмане

Техническая поддержка: Мадара Эйхе

Перевод на английский: Иева Раудсепа

Перевод на русский: Андрей Тимофеев, Александр Овсянников, RUS TVNET

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