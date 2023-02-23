Год войны. Отрицатели, подстрекатели, прославители - кто они?

На следующий день после начала войны день рождения в бюро "За стабильность!" праздновал ее лидер Алексей Росликов, пригласив всех на торт. Одним из гостей был задержанный позднее Юрий Михайлов (на фото слева). Росликов сначала сказал, что Михайлова не знает, но после этого вспомнил, что все-таки знает. Познакомились на этом празднике. "Пришел поздравить, так как человек очень удовлетворен моей работой". На вопрос, правильно ли организовывать праздник на следующий день после начала войны, Росликов ответил: "Мне что же, свой день рождения теперь не отмечать? Ну, заканчивайте. Это уже слишком даже для Re:Baltica. (...) Во-первых, первые два дня я вообще не понимал, что там происходит. Во-вторых, это мой день рождения, заканчивайте". Фото: Facebook Михайлова

Фото: Mihailova Facebook