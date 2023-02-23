Год войны. Отрицатели, подстрекатели, прославители - кто они?

С момента вторжения России в Украину латвийские органы безопасности возбудили более 40 уголовных дел за разжигание ненависти, действия против интересов Латвии, нарушение санкций и другие преступления, в том числе не имеющие прецедентов в судах.
Сначала она появилась на акциях протеста против войны у посольства России, где провокационно встала с плакатом "Россия, я с тобой!" на фоне сторонников Украины. После этого ее сфотографировали в магазине, где у женщины была сумка с латинской буквой Z - одним из символов войны России в Украине. После этого - в день памяти легионеров у памятника Свободы, где ее задержали полицейские. Желание попасть на мероприятие у женщины было настолько велико, что для этого она вылезла из соседского окна (у ее окна дежурили правоохранители).
Кто она и зачем это делает?
Теперь на это можно ответить - Елена Крейле (56 лет), домохозяйка. Родилась и выросла в Латвии, но на латышском знает лишь несколько слов. По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому настоящей необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем. После этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии. Жизнь обычного человека.