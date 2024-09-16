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Несмотря на усилия врачей, в Детской больнице скончался мальчик, заразившийся дифтерией

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Фото: Evija Trifanova/LETA

Несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы (BKUS) скончался четырехлетний мальчик из Видземе, заразившийся дифтерией, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Врачи больше недели боролись за жизнь маленького пациента. Мальчик не был привит от дифтерии.

В Детской клинической больнице от дальнейших комментариев воздержались, пообещав предоставить более подробную информацию завтра.

Больница напоминает, что первые три дозы вакцины от дифтерии дети должны получить в возрасте до одного года. Затем к 15 месяцам вводится четвертая доза, к семи годам - пятая, а к 14 годам - шестая. После шестой дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии каждые десять лет в течение всей жизни.

Если ребенка не показать к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - поэтому и говорится, что это смертельно опасная инфекция, напомнили в больнице.

Наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям дифтерии малыши в первые месяцы жизни, поэтому Детская больница призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и беречь своих детей.

Диагноз "дифтерия" был поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи связаны между собой. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются.

RUS TVNET уже сообщал, что в понедельник, 9 сентября, Латвию потрясла новость о том, что смертельно опасное предотвращаемое вакцинацией заболевание - дифтерия, которую обнаруживали в других странах ЕС, обнаружена и в Латвии.

Благодаря хорошему охвату вакцинацией Латвия до конца прошлой недели могла удерживать свободную от дифтерии зону. Однако, к сожалению, и у нас есть невакцинированные дети и взрослые, поэтому началась пока что локальная вспышка дифтерии, сообщила Детская клиническая университетская больница (BKUS).

"С повышением удельного веса невакцинированных как среди детей после пандемии, когда дети вообще не получали вакцины из-за различных убеждений родителей, так и среди взрослых, которые забыли или решили не делать оплачиваемую государством прививку через 10 лет, в нашей стране также увеличилось число людей, восприимчивых к опасным инфекциям, и дифтерия вернулась. Возбудители инфекции могли быть ввезены путешественниками из других стран или циркулировали в Латвии, но на прошлой неделе они, к сожалению, столкнулись с невакционированными людьми. Заболевших детей с первыми симптомами отвели и в детский сад, и в школу, поэтому есть большой риск того, что инфекция распространится и заболевших будет больше", - поясняет глава центра семейной вакцинации Детской больницы Даце Завадска.

В Латвии хороший охват вакцинацией от дифтерии, но ревакцинацию нужно делать раз в 10 лет.

В Центре инфектологии также рассказали о большом количестве желающих записаться на повторную прививку. "Каждый день не менее 30 человек - раньше такого не было. В какой-то момент даже образовалась очередь", - поделилась главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

"То, что дети привиты и мы годами не видели эту инфекцию, еще не значит, что ее вокруг нас нет", - говорит инфектолог Инга Зиемеле.

В период 2007-2023 гг. в Латвии зафиксировано 122 случая дифтерии. Скончались 10 заболевших.

Что такое дифтерия?

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), источником дифтерийной инфекции может быть как больной дифтерией человек, так и здоровый, не болеющий дифтерией, но являющийся носителем этой бактерии.

Чаще всего дифтерийная палочка попадает в организм человека через миндалины, глотку и слизистую оболочку носа. Заразиться дифтерией можно, вдыхая воздух, содержащий микроскопические капельки с бактериями, которые больной или носитель распространяют при разговоре, кашле или чихании. Таким образом, можно заразиться на работе, в магазине, в общественном транспорте, в кафе, клубе, кинотеатре и других общественных местах.

Инфекция также имеет кожную форму, когда человек заражается через рану, и такие поражения труднее распознать.

Инкубационный период составляет от двух до пяти дней, но в некоторых случаях он может достигать 10 дней. Иногда в начале заболевания может наблюдаться небольшое повышение температуры тела, слабость и потливость. Постепенно эти симптомы прогрессируют и появляются признаки дифтерии:

  • общее недомогание;
  • повышенная температура;
  • боль в горле, покраснение, отек, затрудненное глотание;
  • на миндалинах появляется грязно-серый налет, который может распространяться по всему горлу. Налет толстый, похож на кожу, бледно-серого цвета;
  • у маленьких детей налет может распространяться на гортань, в этом случае возникает кашель, охриплость голоса и затрудненное дыхание;
  • также могут возникать головная боль и потеря аппетита.

Дифтерийный токсин всасывается в кровь и через кровеносную систему циркулирует по всему организму. Он опасен для сердечной мышцы, вызывая ее воспаление, или миокардит; поражает нервную систему, повреждая нервные волокна и вызывая поражение или некроз тканей почек, печени и надпочечников.

Если у человека проявляются какие-либо признаки дифтерии, его следует немедленно госпитализировать, изолировать и назначить специальное лечение. Если вы заметили у себя признаки этого заболевания, немедленно обратитесь к врачу общей практики. Дифтерия считается подтвержденной, если возбудитель идентифицирован в лаборатории.

Наибольшая вероятность заразиться существует у людей непривитых, причем наиболее восприимчивыми являются невакцинированные дети до 10 лет и люди, у которых с момента последней прививки прошло более 10 лет.

Люди могут заразиться дифтерией в любое время года, даже в теплые месяцы. Это связано с тем, что летом люди чаще уезжают в отпуск и чаще встречаются друг с другом. Однако наибольшая вероятность заболеть приходится на холодное время года - зиму, осень, весну.

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