Несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы (BKUS) скончался четырехлетний мальчик из Видземе, заразившийся дифтерией, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
Несмотря на усилия врачей, в Детской больнице скончался мальчик, заразившийся дифтерией
Врачи больше недели боролись за жизнь маленького пациента. Мальчик не был привит от дифтерии.
В Детской клинической больнице от дальнейших комментариев воздержались, пообещав предоставить более подробную информацию завтра.
Больница напоминает, что первые три дозы вакцины от дифтерии дети должны получить в возрасте до одного года. Затем к 15 месяцам вводится четвертая доза, к семи годам - пятая, а к 14 годам - шестая. После шестой дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии каждые десять лет в течение всей жизни.
Если ребенка не показать к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - поэтому и говорится, что это смертельно опасная инфекция, напомнили в больнице.
Наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям дифтерии малыши в первые месяцы жизни, поэтому Детская больница призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и беречь своих детей.
Диагноз "дифтерия" был поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи связаны между собой. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются.
RUS TVNET уже сообщал, что в понедельник, 9 сентября, Латвию потрясла новость о том, что смертельно опасное предотвращаемое вакцинацией заболевание - дифтерия, которую обнаруживали в других странах ЕС, обнаружена и в Латвии.
Благодаря хорошему охвату вакцинацией Латвия до конца прошлой недели могла удерживать свободную от дифтерии зону. Однако, к сожалению, и у нас есть невакцинированные дети и взрослые, поэтому началась пока что локальная вспышка дифтерии, сообщила Детская клиническая университетская больница (BKUS).
"С повышением удельного веса невакцинированных как среди детей после пандемии, когда дети вообще не получали вакцины из-за различных убеждений родителей, так и среди взрослых, которые забыли или решили не делать оплачиваемую государством прививку через 10 лет, в нашей стране также увеличилось число людей, восприимчивых к опасным инфекциям, и дифтерия вернулась. Возбудители инфекции могли быть ввезены путешественниками из других стран или циркулировали в Латвии, но на прошлой неделе они, к сожалению, столкнулись с невакционированными людьми. Заболевших детей с первыми симптомами отвели и в детский сад, и в школу, поэтому есть большой риск того, что инфекция распространится и заболевших будет больше", - поясняет глава центра семейной вакцинации Детской больницы Даце Завадска.
В Латвии хороший охват вакцинацией от дифтерии, но ревакцинацию нужно делать раз в 10 лет.
В Центре инфектологии также рассказали о большом количестве желающих записаться на повторную прививку. "Каждый день не менее 30 человек - раньше такого не было. В какой-то момент даже образовалась очередь", - поделилась главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.
"То, что дети привиты и мы годами не видели эту инфекцию, еще не значит, что ее вокруг нас нет", - говорит инфектолог Инга Зиемеле.
В период 2007-2023 гг. в Латвии зафиксировано 122 случая дифтерии. Скончались 10 заболевших.
Что такое дифтерия?
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), источником дифтерийной инфекции может быть как больной дифтерией человек, так и здоровый, не болеющий дифтерией, но являющийся носителем этой бактерии.
Чаще всего дифтерийная палочка попадает в организм человека через миндалины, глотку и слизистую оболочку носа. Заразиться дифтерией можно, вдыхая воздух, содержащий микроскопические капельки с бактериями, которые больной или носитель распространяют при разговоре, кашле или чихании. Таким образом, можно заразиться на работе, в магазине, в общественном транспорте, в кафе, клубе, кинотеатре и других общественных местах.
Инфекция также имеет кожную форму, когда человек заражается через рану, и такие поражения труднее распознать.
Инкубационный период составляет от двух до пяти дней, но в некоторых случаях он может достигать 10 дней. Иногда в начале заболевания может наблюдаться небольшое повышение температуры тела, слабость и потливость. Постепенно эти симптомы прогрессируют и появляются признаки дифтерии:
- общее недомогание;
- повышенная температура;
- боль в горле, покраснение, отек, затрудненное глотание;
- на миндалинах появляется грязно-серый налет, который может распространяться по всему горлу. Налет толстый, похож на кожу, бледно-серого цвета;
- у маленьких детей налет может распространяться на гортань, в этом случае возникает кашель, охриплость голоса и затрудненное дыхание;
- также могут возникать головная боль и потеря аппетита.
Дифтерийный токсин всасывается в кровь и через кровеносную систему циркулирует по всему организму. Он опасен для сердечной мышцы, вызывая ее воспаление, или миокардит; поражает нервную систему, повреждая нервные волокна и вызывая поражение или некроз тканей почек, печени и надпочечников.
Если у человека проявляются какие-либо признаки дифтерии, его следует немедленно госпитализировать, изолировать и назначить специальное лечение. Если вы заметили у себя признаки этого заболевания, немедленно обратитесь к врачу общей практики. Дифтерия считается подтвержденной, если возбудитель идентифицирован в лаборатории.
Наибольшая вероятность заразиться существует у людей непривитых, причем наиболее восприимчивыми являются невакцинированные дети до 10 лет и люди, у которых с момента последней прививки прошло более 10 лет.
Люди могут заразиться дифтерией в любое время года, даже в теплые месяцы. Это связано с тем, что летом люди чаще уезжают в отпуск и чаще встречаются друг с другом. Однако наибольшая вероятность заболеть приходится на холодное время года - зиму, осень, весну.
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