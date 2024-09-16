Несмотря на усилия врачей, в Детской больнице скончался мальчик, заразившийся дифтерией

"С повышением удельного веса невакцинированных как среди детей после пандемии, когда дети вообще не получали вакцины из-за различных убеждений родителей, так и среди взрослых, которые забыли или решили не делать оплачиваемую государством прививку через 10 лет, в нашей стране также увеличилось число людей, восприимчивых к опасным инфекциям, и дифтерия вернулась. Возбудители инфекции могли быть ввезены путешественниками из других стран или циркулировали в Латвии, но на прошлой неделе они, к сожалению, столкнулись с невакционированными людьми. Заболевших детей с первыми симптомами отвели и в детский сад, и в школу, поэтому есть большой риск того, что инфекция распространится и заболевших будет больше", - поясняет глава центра семейной вакцинации Детской больницы Даце Завадска.