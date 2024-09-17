По миру распространяется новый вариант ковида XEC: чем он отличается от предыдущих

Профессор Франсуа Балу, руководитель Института генетики в Университетском колледже Лондона, сказал Би-би-си, что у XEC есть «небольшое преимущество с точки зрения распространения» по сравнению с предыдущими вариантами, однако существующие вакцины по-прежнему служат от него хорошей защитой.

По прогнозам Балу, вполне вероятно, что XEC может стать основным вариантом Covid-19 во время следующей зимы.

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Каковы симптомы

Симптомы нового варианта ковида не отличаются от тех, что фиксируются при уже известных разновидностях. Они включают высокую температуру, боли в разных частях тела, усталость, кашель или боль в горле.

Большинство людей выздоравливают после ковида в течение нескольких недель, однако у некоторых болезнь протекает дольше.

Всемирная организация здравоохранения, которая отслеживает статистику заболеваемости коронавирусом во всех странах мира, объявила, что пандемия ковида закончилась в 2022 году.

С момента ее начала до конца июня 2024 года было подтверждено более 775 млн случаев заболевания и более 7 млн смертей, сказано на сайте ВОЗ.

По данным ВОЗ, с конца мая по конец июня было зафиксировано 135 тыс. новых случаев ковида, что почти не отличается от предыдущего месяца. При этом число умерших составило за это время более 2 тыс., что на 3% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Впрочем, после окончания пандемии и резкого падения смертности тесты на ковид делают намного меньшей людей. Поэтому нынешние масштабы распространения коронавируса отследить сложнее.