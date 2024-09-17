Мурьянская спортивная гимназия столкнулась с финансовыми сложностями

Нового директора спортивного департамента тревожит, что образовательное учреждение столкнулось с финансовыми сложностями, несмотря на то, что в этом году ему было выделено 2,8 миллиона евро или на 600 000 евро больше, чем годом ранее.

Самойлов сам констатировал несколько проблем, однако отказался комментировать подробнее, так как в данный момент проходит аудит.

Аудит завершится 20 сентября. После этого министерство оценит ситуацию и возможные решения.

По подсчетам образовательного учреждения, до конца года ему не хватит 170 000 евро. Финансовые сложности не повлияли на начало нового учебного года, подтвердил агентству LETA директор Мурьянской спортивной гимназии Сергей Чеверс.

Сейчас образовательное учреждение работает в "экономичном режиме", пытаясь сэкономить за счет потребления ресурсов.

"Нет никаких признаков того, что мы потратили что-то впустую, по крайней мере, пока. Тогда, безусловно, последовала бы реакция со стороны Министерства образования и науки. [...] Нам определенно нужно жить более экономно!" - отмечает Чеверс.

Он отрицает, что нехватка финансирования может негативно повлиять на оплату труда работников гимназии, так как на это выделено отдельное финансирование. В то же время он допускает, что оставшееся от зарплат педагогов финансирование можно будет направить на покрытие выплат по содержанию.

С лета ситуация в Мурьянской спортивной гимназии попала и в поле внимания Госконтроля.

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