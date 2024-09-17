Семью грибников в Вайнедском лесу удивила встреча с медведем

Как самоуправление сообщило в Facebook, Вие Радионовой-Сирмае всю жизнь нравилось прогуливаться глубоко в лесу. И в этот раз она с мужем и двумя собаками отправилась в свои излюбленные грибные места.

По дороге семью удивили большие кучи экскрементов с непереваренной ягодой. Затем собаки куда-то пропали, а грибники, ничего не подозревая, продолжили идти дальше. Внезапно примерно в 50 метрах они увидели косолапого - он стоял на задних лапах и опирался на кучу веток.

Медведь удивился появлению людей. Он с интересом повернул голову в сторону женщины и наблюдал за происходящим. Мужчина поспешил к женщине и увел ее к машине, где они увидели собак. Те тоже перепугались.

Как самоуправление проинформировал филиал Рижского зоопарка в Калвене "Цирули", медведи из загона не сбегали, и это означает, что увиденный в Вайнедском лесу медведь, скорее всего, там и обитает.

В последние годы в Латвию все чаще приходят медведи, и часть из них остается здесь жить.

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