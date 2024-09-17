AP$ENT в Риге: Музыкант, собравший миллионы в TikTok хитом "Можно я с тобой"

Собственное творчество Арсений называет самобытностью, цинично игнорирующей скоропортящиеся тренды и шаблонные стили. Уникальное звучание, злободневная тематика песен быстро нашли отклик в сердцах слушателей. Кстати, серьезно заниматься творчеством он начал только после 30 лет.

Первая известность пришла к исполнителю в 2020 году, когда он принял участие в конкурсе "Карантиновидение", организованном группой Little Big после отмены "Евровидения" в связи с активным распространением коронавируса. Песня "Мылю и молюсь" стала хитом и мгновенно разлетелась по соцсетям, а сам Арсений заслужил похвалу из уст фронтмена Little Big Ильи Прусикина

В соцсетях можно найти тысячи роликов под его песню, где люди делятся личными историями и придумывают мемы. Но оказалось, что за треком стоит тяжелая история: в нем рассказывается, как артисту пришлось бежать из страны со своей женой.

Музыкант Арсений Кисляк родом из Беларуси, в 2022 году его жена Мария попала в изолятор из‑за комментария в Telegram-канале, в котором она оскорбила Александра Лукашенко. Потом суд приговорил ее к году "химии" (Это когда осужденный не под стражей, но строго контролируется его перемещение). После Мария и Арсений сбежали в Грузию.

Видео: AP$ENT - "Можно я с тобой?"

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