Ср, 18.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

СМИ: Майрис Бриедис будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Майрис Бриедис
Майрис Бриедис Фото: Gints Bāliņš/TVNET

По имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения информации, завершивший карьеру боксера Майрис Бриедис будет баллотироваться на ожидаемых следующим летом выборах в Рижскую думу.

Бриедис будет баллотироваться от партии "Латвия на первом месте", и, несмотря на то, что изначально Бриедису планировали выделить в списке третье место, после опроса членов партии он может остаться за пределами первой пятерки списка кандидатов в депутаты.

Ранее Бриедис уже пробовал силы в политике, когда баллотировался на выборах в Сейм по списку партии "Согласие".

Напомним, в конце лета Бриедис сообщил о завершении карьеры боксера.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти