По имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения информации, завершивший карьеру боксера Майрис Бриедис будет баллотироваться на ожидаемых следующим летом выборах в Рижскую думу.
Бриедис будет баллотироваться от партии "Латвия на первом месте", и, несмотря на то, что изначально Бриедису планировали выделить в списке третье место, после опроса членов партии он может остаться за пределами первой пятерки списка кандидатов в депутаты.
Ранее Бриедис уже пробовал силы в политике, когда баллотировался на выборах в Сейм по списку партии "Согласие".
Напомним, в конце лета Бриедис сообщил о завершении карьеры боксера.
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