Смерть ребенка от дифтерии: Минздрав намерен сделать базовые вакцины обязательными

Она высоко оценила обобщенную омбудсменом информацию о нескольких юридических инструментах, которые до сих пор не применялись широко на практике, но могли бы повысить охват вакцинацией детей.

Абу Мери добавил, что в связи с непривитыми детьми важно подумать о том, какого рода юридическую ответственность применять именно к родителям. По этому вопросу надо сотрудничать с Министерством юстиции и юристами, а денежные штрафы и тюремные сроки в этой ситуации вряд ли будут эффективными, рассуждал министр. Говоря о конкретном случае смерти ребенка, Завадска признала, что его родители, потеряв ребенка, уже получили "высшую меру наказания".

Если прививать ребенка не обязательно, то нельзя говорить об ответственности, но что именно означает ответственность родителей перед ребенком - это широкий и сложный вопрос, продолжил Абу Мери. По его мнению, базовые вакцины должны быть обязательными и в этом вопросе следует следовать практикам Германии и Чехии. С этим согласились и остальные участники заседания.

По оценке Абу Мери, особый риск возникает в ситуации, когда родители полностью настроены против вакцинации. Эта тема очень чувствительная, поэтому и нужно тщательно взвешивать решения. При применении к родителям непривитых детей платы за лечебные расходы в больнице существует риск, что они вообще не привезут в больницу заболевших детей, раскритиковал одно из решений министр.

Как отметил Перевощиков, люди после 18 лет могут получать вакцины, которые не получили в детстве, но далеко не все из этих вакцин соответствуют для эффективного применения у взрослых. Вакцины от дифтерии и столбняка также эффективны, если их получают после 18 лет, а вакцина от кори специфична именно для детей. Поскольку эта вакцина имеет возрастное ограничение, в более позднем возрасте она уже не эффективна.

Нормативно закрепить можно было бы вакцинацию после 18 лет примерно пятью вакцинами, которые необходимы в детстве, но, по мнению Перевощикова, спрос на них был бы невысоким.

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