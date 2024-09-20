Оператор телеканала TV3 Дзинтар Рудзитис поделился в своих соцсетях видео, в котором журналист программы Bez Tabu задает неудачный вопрос во воремя интервью с пожилой женщиной.
Видео ⟩ Журналист Bez Tabu задал пенсионерке неудачный вопрос. Она не осталась в долгу
В опубликованном фрагменте журналист Олег Висоцкис обращается к пожилой женщине со словами: "Придется подождать до следующей осени. Дождетесь?".
На это отреагировал и Рудзитис, добавив комментарий к опубликованному видео: "У коллеги вышло немного неловко".
Видно, что Висоцкис сразу понял, что задал неудачный вопрос, но женщина решила сразу ответитьжурналисту: "Я так думаю! Неужели так плохо выгляжу?"
Kolēģim sanāca nedaudz neveikli :) pic.twitter.com/hQvhOFneV6— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) September 18, 2024
Пользователи в комментариях принялись шутить по поводу случившегося, но но подчеркнули, что ошибка показывает, что пожилые жители Латвии умны и полны оптимизма.
Bez Tabu - передача на телеканале TV3, в которой рассказывается о темах, волнющмх смногих простых жителей, нередко - с юмором.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!