Видео Журналист Bez Tabu задал пенсионерке неудачный вопрос. Она не осталась в долгу

В опубликованном фрагменте журналист Олег Висоцкис обращается к пожилой женщине со словами: "Придется подождать до следующей осени. Дождетесь?".

На это отреагировал и Рудзитис, добавив комментарий к опубликованному видео: "У коллеги вышло немного неловко".

Видно, что Висоцкис сразу понял, что задал неудачный вопрос, но женщина решила сразу ответитьжурналисту: "Я так думаю! Неужели так плохо выгляжу?"

Kolēģim sanāca nedaudz neveikli :) pic.twitter.com/hQvhOFneV6 — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) September 18, 2024

Пользователи в комментариях принялись шутить по поводу случившегося, но но подчеркнули, что ошибка показывает, что пожилые жители Латвии умны и полны оптимизма.

Bez Tabu - передача на телеканале TV3, в которой рассказывается о темах, волнющмх смногих простых жителей, нередко - с юмором.

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