Дети и их родители, которые заболели дифтерией, живут в Берзаунской волости Мадонского края. Ранее семья не попадала в поле зрения социальных служб. Отец семейства Лаурис, рассказал Латвийскому телевидению, что он и его жена решили забрать детей из Детской больницы, потому что потеряли доверие к врачам.
Видео ⟩ Отец детей, заболевших дифтерией: рассматриваем возможность частичной вакцинации
Лаурис говорит, что семья отрицательно относилась к вакцинам: как потому, что они "не получили убедительной информации о составе вакцин", так и по религиозным соображениям. А именно, семья исповедует мессианский иудаизм.
После случившегося родители подумывают о вакцинации своих детей, но предварительно проконсультируются с иммунологом в индивидуальном порядке.
С 20 сентября опеку над детьми взял на себя Сиротский суд Мадонского уезда.
Уже сообщалось, что Госполиция в воскресенье, 22 сентября, решила применить к ранее задержанным родителям заболевших дифтерией детей меры пресечения - пребывание в определенном месте и запрет на выезд из страны.
В связи с произошедшим продолжается уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.
Как сообщалось ранее, в субботу, 21 сентября, полиция задержала родителей, забравших двух заболевших дифтерией детей из Детской больницы, в свою очередь, сами дети доставили обратно в больницу.
В понедельник, 23 сентября, в Детской клинической университетской больнице (BKUS) заявили, что в различных группах в соцсетях, связанных с скептиками вакцинации ("антиваксерами") ставится под сомнение профессионализм врачей и даже звучат угрозы в адрес сотрудников. И это происходит в беспрецедентных масштабах. Поэтому в больнице решили обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать оценку всем этим заявлениям.
"Мы больше не оставим ни один подобный случай без внимания (..). Потому что ни один врач, ни одна медсестра не должны приходить на работу в детскую больницу и бояться высказывать свое мнение, свое профессиональное мнение и бояться выполнять свою работу. Это неприемлемо, и мы решили действовать соответствующим образом", - пояснила член правления BKUS Зане Страуме.
Зане Страуме обещает связаться с правоохранительными органами и попросить, чтобы заявления были рассмотрены со всей строгостью.
Видео: Сюжет Lsm.lv
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