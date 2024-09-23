Видео Отец детей, заболевших дифтерией: рассматриваем возможность частичной вакцинации

Лаурис говорит, что семья отрицательно относилась к вакцинам: как потому, что они "не получили убедительной информации о составе вакцин", так и по религиозным соображениям. А именно, семья исповедует мессианский иудаизм.

После случившегося родители подумывают о вакцинации своих детей, но предварительно проконсультируются с иммунологом в индивидуальном порядке.

С 20 сентября опеку над детьми взял на себя Сиротский суд Мадонского уезда.

Уже сообщалось, что Госполиция в воскресенье, 22 сентября, решила применить к ранее задержанным родителям заболевших дифтерией детей меры пресечения - пребывание в определенном месте и запрет на выезд из страны.

В связи с произошедшим продолжается уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.