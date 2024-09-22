Обоим родителям заболевших дифтерией детей запретили выезжать из страны

В связи с произошедшим продолжается уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.

Как сообщалось ранее, в субботу полиция задержала родителей, забравших двух заболевших дифтерией детей из Детской больницы, в свою очередь, сами дети доставили обратно в больницу.

В полиции пояснили, что стражи порядка получили от больницы заявление о том, что в пятницу, 20 сентября, женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы двух детей, больных дифтерией, у которых возникли осложнения и им было назначено обязательное лечение в больнице.

Утром в субботу сотрудникам Госполиции удалось выяснить местонахождение детей. В связи с тем, что Сиротский суд принял решение о прекращении прав опеки родителей, суд поставлен в известность о произошедшем.

Как уже сообщалось, 16 сентября скончался четырехлетний мальчик, который болел дифтерией. Он не был вакцинирован от этой болезни.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование и организацию противопандемических мероприятий.

Дифтерия была диагностирована у трех детей и одного взрослого. Все случаи связаны между собой.

Недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и распространения инфекции, считают в SPKC. Осложнения дифтерии представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни особенно невакцинированных пациентов.

SPKC напоминает, что вакцинация против дифтерии проводится за счет государственных средств всем желающим в любом возрасте.

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