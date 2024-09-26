Бусел и другие гости на показе фильма "Лимонов. Баллада", который снимался и в Латвии

Кирилл Серебренников принципиально называет фильм "балладой", а не байопиком, поскольку он основан на "вымышленном романе-биографии".

Примечательно, что Нью-Йорк 1970-х снимался в Риге. Для этого был даже построен специальный киногород на Румбуле.

Показ 25 сентября посетили многие рижане, которые снялись в массовке у Серебренникова. Среди гостей были замечены актер Максим Бусел, журналист Сергей Николаевич, актер Театра им. М. Чехова Константин Никулин, Лиза Мания, блогер Мальвина Мани и другие.

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