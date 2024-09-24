Одним из ключевых игроков в схеме теневого флота России, по которой российская нефть по-прежнему транспортируется покупателям, является гражданин Латвии Алексей Халявин, готовый платить больше установленной санкциями максимальной цены (60 долларов за баррель), выяснило издание The Insider.
СМИ: Гражданин Латвии помогает России обойти нефтяные санкции
Две связанные с ним компании покупали нефть у российской корпорации "Сургутнефтегаз" по цене, превышающей максимальный предел, и это уже принесло корпорации дополнительные 1,4 млрд долларов. Другие связанные с Халявиным компании управляли танкерами, перевозившими нефть из России в Индию и Китай, а израильские власти заявили, что один из управляемых им танкеров осуществлял поставки нефти ливанской шиитской группировке "Хезболла" и подразделению иранских сил "Кудс".
The Insider сообщает, что Халявин связан в том числе с россиянином Михаилом Силантьевым, который возглавлял компанию "Промсырьеимпорт". К этой компании и ранее дважды применялись санкции - за поставки топлива в Крым и за поставки нефти в Сирию.
Ценовой потолок (price cap) - это мера, призванная ограничить поступления в российский бюджет от продажи сырой нефти, при этом не приводя к масштабному росту цен на мировом рынке. Потолок запрещает компаниям из западных стран обслуживать продажи российской нефти (то есть предоставлять брокерские, транспортные и страховые услуги), если цена превышает 60 долларов за баррель.
Россия, однако же, продолжает получать столь необходимые для войны нефтедоллары, поэтому посредники попросту перерегистрировали свои компании на дубайские юридические лица и продолжили торговать как ни в чем не бывало. The Insider проанализировал данные этих юрлиц и действительно обнаружил в их руководстве граждан Евросоюза.
Одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход потолка оказался гражданин Латвии Алексей Халявин, с которым связаны три дубайские компании: Black Pearl Energy Trading LLC, где он был владельцем и директором, и аффилированные с ней OGC Shipping LLC и Conmar Maritime. В 2023 году первые две компании купили у "Сургутнефтегаза" около 38 млн баррелей "сверхпороговой" нефти по средней цене в 82 доллара за баррель. В январе-мае 2024 года по таможенным документам зафиксирована активность только Black Pearl Energy Trading, купившей в обход санкций более 20,6 млн баррелей нефти в среднем по 83,7 доллара за баррель.
В итоге одному только "Сургутнефтегазу" досталось примерно на 1,4 млрд долларов больше выручки, чем было бы положено в рамках ценового потолка. Общий же годовой дополнительный доход бюджета России от продаж нефти в обход порога оценивается в 7-11 млрд долларов - значительная сумма для поддержки российской военной машины.
Изданию удалось установить связь Халявина с компаниями, владеющими и управляющими танкерами, которые перевозят нефть из России в порты в Индии и Китае.
В интервью YoungShip Cyprus в 2022 году Халявин представил себя как генерального директора компании Sparta Shipmanagement, председателя совета директоров группы OGC и конечного фактического бенефициара.
Sparta Shipmanagement зарегистрирована на Кипре по тому же адресу, что и Lagosmarine Ltd, обеими компаниями сейчас управляет один и тот же греческий директор, он же числится их номинальным владельцем. Lagosmarine, судя по общему адресу, связан с целой группой фирм-пустышек, которым, согласно информации Международной морской организации, принадлежат танкеры Clyde Noble, Sagar Violet и Caroline Bezengi. По данным сайта marinetraffic.com, эти суда постоянно совершают рейсы между российскими портами Приморск, Усть-Луга и Козьмино и портами Индии и Китая. Согласно таможенным документам, теми же маршрутами перемещалась и нефть, проданная дубайским компаниям, связанным с Халявиным.
Халявин на вопросы журналиста The Insider ответил:
"Я не очень понимаю суть сообщений и смею заверить, что все свои действия я произвожу в рамках международного права, включая соответствие с санкциями. А ваше сообщение похоже на провокацию, при всем уважении".
Как отмечает The Insider, существующих на Западе правовых норм и механизмов достаточно, чтобы наказывать граждан демократических стран, помогающих обходить торговые эмбарго и санкции. В частности, статья 84 Уголовного закона Латвии вводит уголовную ответственность за уклонение от санкций, наложенных страной или международными организациями.
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