СМИ: Гражданин Латвии помогает России обойти нефтяные санкции

Одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход потолка оказался гражданин Латвии Алексей Халявин, с которым связаны три дубайские компании: Black Pearl Energy Trading LLC, где он был владельцем и директором, и аффилированные с ней OGC Shipping LLC и Conmar Maritime. В 2023 году первые две компании купили у "Сургутнефтегаза" около 38 млн баррелей "сверхпороговой" нефти по средней цене в 82 доллара за баррель. В январе-мае 2024 года по таможенным документам зафиксирована активность только Black Pearl Energy Trading, купившей в обход санкций более 20,6 млн баррелей нефти в среднем по 83,7 доллара за баррель.

В итоге одному только "Сургутнефтегазу" досталось примерно на 1,4 млрд долларов больше выручки, чем было бы положено в рамках ценового потолка. Общий же годовой дополнительный доход бюджета России от продаж нефти в обход порога оценивается в 7-11 млрд долларов - значительная сумма для поддержки российской военной машины.

Изданию удалось установить связь Халявина с компаниями, владеющими и управляющими танкерами, которые перевозят нефть из России в порты в Индии и Китае.

В интервью YoungShip Cyprus в 2022 году Халявин представил себя как генерального директора компании Sparta Shipmanagement, председателя совета директоров группы OGC и конечного фактического бенефициара.

Sparta Shipmanagement зарегистрирована на Кипре по тому же адресу, что и Lagosmarine Ltd, обеими компаниями сейчас управляет один и тот же греческий директор, он же числится их номинальным владельцем. Lagosmarine, судя по общему адресу, связан с целой группой фирм-пустышек, которым, согласно информации Международной морской организации, принадлежат танкеры Clyde Noble, Sagar Violet и Caroline Bezengi. По данным сайта marinetraffic.com, эти суда постоянно совершают рейсы между российскими портами Приморск, Усть-Луга и Козьмино и портами Индии и Китая. Согласно таможенным документам, теми же маршрутами перемещалась и нефть, проданная дубайским компаниям, связанным с Халявиным.

Халявин на вопросы журналиста The Insider ответил:

"Я не очень понимаю суть сообщений и смею заверить, что все свои действия я произвожу в рамках международного права, включая соответствие с санкциями. А ваше сообщение похоже на провокацию, при всем уважении".

Как отмечает The Insider, существующих на Западе правовых норм и механизмов достаточно, чтобы наказывать граждан демократических стран, помогающих обходить торговые эмбарго и санкции. В частности, статья 84 Уголовного закона Латвии вводит уголовную ответственность за уклонение от санкций, наложенных страной или международными организациями.

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