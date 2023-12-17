De Facto: Россия создала "теневой флот", чтобы перевозить нефть, избегая санкций

Также будет ужесточен контроль за тем, чтобы европейские компании не помогали перемещать российскую нефть выше установленной цены в 60 долларов за баррель. По мнению многих аналитиков, этот порог следует снизить, особенно в условиях низких цен на нефть на рынке. Домбровскис скептически относится к такой возможности: "Конечно, всегда можно выступать за более низкий потолок цен, но надо сказать, что договориться даже на этом уровне цен было достаточно сложно. Поэтому можно прогнозировать, что эти переговоры могут оказаться весьма трудными и сейчас".

Новые санкции, согласованные на этой неделе странами Евросоюза, предусматривают контроль за продажей танкеров, принадлежащих европейским предпринимателям. Не ожидается, что Россия вообще не сможет ими торговать, но потребуется специальное разрешение.

Однако ограничений на торговлю зерном и другими продуктами питания с Россией по-прежнему нет, что особенно актуально для Латвии. Домбровскис также сомневается, что это когда-нибудь произойдет, поскольку ряд стран придерживается твердой позиции, что продовольствие не должно быть затронуто санкциями.

Российский бюджет зависит от цен на нефть, а не от санкций

В свою очередь Ояр Карчевскис считает, что, поскольку основными рынками сбыта российской нефти являются Индия и Китай, санкции Евросоюза не смогут сократить доходы. По его словам, единственное, что действительно может пробить дыру в российском бюджете - это падение самой цены на нефть в мире: "Сделаю прогноз - если произойдет как в ноябре 2014 года, если цены на нефть начнут быстро падать, то и страны с высокими затратами на добычу - 30 долларов за баррель или больше, как Россия, - они сильно пострадают. Какие-либо другие санкции вряд ли сработают в нынешних обстоятельствах".

Цена на нефть упала в последние недели: российская нефть сорта Urals торгуется ниже порога G7 - на уровне около 55 долларов за баррель. Впрочем, последние решения влиятельных нефтедобывающих стран ОПЕК о сокращении добычи нефти могут привести к росту цен и, следовательно, к увеличению средств на войну России против Украины.

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