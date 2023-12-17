De Facto: Россия создала "теневой флот", чтобы перевозить нефть, избегая санкций

Прошел год с момента введения, возможно, самых значимых для российской экономики санкций - эмбарго Евросоюза на российскую нефть и условие стран G7 не покупать российскую нефть, если ее цена превышает порог в 60 долларов за баррель. Нефть с отрывом является самым значительным источником доходов России, который позволяет финансировать резко выросшие военные расходы на войну против Украины. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, к сожалению, выводы аналитиков нефтяного рынка о влиянии санкций не радуют, так как России удалось найти новые рынки сбыта, кроме того, не без помощи предпринимателей из стран Европы.
Суда российского "теневого флота" у балтийских берегов
Одна из артерий российской экономики - экспорт нефти по Балтийскому морю. Еженедельно в порты Усть-Луги и Приморска заходят десятки танкеров под экзотическими флагами и с непонятными владельцами. Например, на этой неделе несколько дней недалеко от Эстонии на якоре стояли два ходящих под камерунским флагом танкера - Limo и Turba. Turba в октябре попал в заголовки мировых СМИ, так как потерял контроль у берегов Индонезии.
Камерун - единственная страна в мире, чей флаг был отнесен Парижским меморандумом по безопасности портов к категории наивысшего риска, поскольку эти суда часто не выдерживают проверку на безопасность. В качестве владельцев Limo и Turba в базе данных Vesselfinder указаны офшоры на Сейшельских островах. Вроде бы разные компании, однако зарегистрированы они по одному адресу.
Эти суда - часть так называемого темного, или "теневого" флота, главная суть которого - перевозить российскую нефть, избегая санкций.
По оценке аналитиков, Россия для своих нужд собрала несколько сотен таких судов: "Мы видели большое количество различных ранее принадлежавших, например, греческим компаниями танкеров, попавших к владельцам в странах, которые не применяют потолки на российскую нефть. Сумев создать этот "теневой флот", России удалось снизить скидку на свою нефть, которую приходится применять, чтобы обойти санкции и найти новых покупателей", - указал LTV аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Исаак Леви.
Санкции легко обойти
Базирующийся в Финляндии исследовательский центр следит за потоком российской нефти и пришел к выводу, что под влиянием санкций доходы России от нефти в этом году были на 15% меньше, чем в ситуации, если бы санкций не было. Впрочем, в основном не потому, что на нефть не было бы покупателей, а из-за низкой цены.
После введения потолка цен G7 и эмбарго Евросоюза России пришлось продавать свою нефть марки Urals на 30 долларов дешевле, чем нефть марки Brent. Однако теперь скидка сократилась до менее 20 долларов, как и до введения ценового ограничения. Со временем Россия научилась жить с ограничениями все лучше и лучше, и европейские страны тоже протягивают руку помощи. Им разрешено осуществлять поставки, если цена попадает в пределы ценового потолка, установленного G7.
"В течение прошлого года треть российской нефти транспортировалась судами, принадлежащими греческим компаниям. С другой стороны, Великобритания сыграла важную роль в страховании танкеров, перевозивших около четверти российской нефти. [...] Очень сложно проверить, соблюдают ли компании условие 60 долларов за баррель. Эти компании также не несут за это никакой ответственности. В результате мы видим, что цена на российскую нефть растет, а доходы от экспорта так же высоки", - описал ситуацию Леви.
Американское издание Bloomberg сообщило на прошлой неделе, что Россия, возможно, обходит порог в 60 долларов, взимая плату за увеличение транспортных расходов. Если верить данным Минфина России, в октябре и ноябре доходы федерального бюджета от налогов на ископаемые ресурсы были уже как в лучшие времена, превысив 10 миллиардов долларов в месяц.
Оценивая влияние санкций на торговлю российской нефтью, глава Латвийской ассоциации торговцев топливом Ояр Карчевскис заявил: "Вероятно, сначала эти 60 долларов соблюдались, но теперь уже нет. Возможно, это предложения с более высокой ценой. Также возможно, что этот "теневой флот", в котором упоминается Греция или некоторые другие страны-члены Евросоюза, пытается как-то что-то делать".
Строже будут контролировать соблюдение санкций
Глава Ассоциации латвийских торговцев топливом Ояр Карчевскис скептически относится к возможности сокращения доходов России, поскольку мировой рынок нефти работает по принципу сообщающихся сосудов - нефть, которую не покупает Европа, с удовольствием покупают Китай и Индия.
Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за торговлю, подчеркнул, что ЕС осознает проблему и назначил специального посланника, задача которого - убедить третьи страны не помогать России обходить санкции.
Домбровскис считает, что нефтяные санкции против России, особенно в начале года, дали свой эффект, однако к уклонению от санкций следует относиться гораздо строже. Именно для этого и предназначен новый пакет санкций. Правила фактически запрещают сделки с компаниями третьих стран в обход санкций, отметил Домбровскис.
Он также подчеркнул, что санкционная система регулярно совершенствуется с целью устранения "лазеек": "Одно дело иметь соглашение о санкциях, но совсем другое - внимательно следить за их практической реализацией, потому что, пока мы, Европейский союз и другие страны, вводим санкции, Россия активно пытается их обойти. Это уже отдельная работа".
Также будет ужесточен контроль за тем, чтобы европейские компании не помогали перемещать российскую нефть выше установленной цены в 60 долларов за баррель. По мнению многих аналитиков, этот порог следует снизить, особенно в условиях низких цен на нефть на рынке. Домбровскис скептически относится к такой возможности: "Конечно, всегда можно выступать за более низкий потолок цен, но надо сказать, что договориться даже на этом уровне цен было достаточно сложно. Поэтому можно прогнозировать, что эти переговоры могут оказаться весьма трудными и сейчас".
Новые санкции, согласованные на этой неделе странами Евросоюза, предусматривают контроль за продажей танкеров, принадлежащих европейским предпринимателям. Не ожидается, что Россия вообще не сможет ими торговать, но потребуется специальное разрешение.
Однако ограничений на торговлю зерном и другими продуктами питания с Россией по-прежнему нет, что особенно актуально для Латвии. Домбровскис также сомневается, что это когда-нибудь произойдет, поскольку ряд стран придерживается твердой позиции, что продовольствие не должно быть затронуто санкциями.
Российский бюджет зависит от цен на нефть, а не от санкций
В свою очередь Ояр Карчевскис считает, что, поскольку основными рынками сбыта российской нефти являются Индия и Китай, санкции Евросоюза не смогут сократить доходы. По его словам, единственное, что действительно может пробить дыру в российском бюджете - это падение самой цены на нефть в мире: "Сделаю прогноз - если произойдет как в ноябре 2014 года, если цены на нефть начнут быстро падать, то и страны с высокими затратами на добычу - 30 долларов за баррель или больше, как Россия, - они сильно пострадают. Какие-либо другие санкции вряд ли сработают в нынешних обстоятельствах".
Цена на нефть упала в последние недели: российская нефть сорта Urals торгуется ниже порога G7 - на уровне около 55 долларов за баррель. Впрочем, последние решения влиятельных нефтедобывающих стран ОПЕК о сокращении добычи нефти могут привести к росту цен и, следовательно, к увеличению средств на войну России против Украины.
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