Домбровскис: в корне меняется существующий миропорядок

Он подчеркнул, что и на европейском уровне противовоздушная оборона является одним из приоритетов оборонной сферы и что Европа будет работать над проектами общего интереса в оборонной сфере, в том числе над проектом воздушного щита.

Кроме того, под руководством Латвии создана и коалиция дронов, цель которой - поддержать Украину, обеспечив ей необходимые дроны и их резервные части, напомнил комиссар.

При этом закончено возведение забора на границе с Беларусью и в этом году планируется завершить приоритетные участки на границе с Россией. Начато и военное укрепление границы, или создание линии обороны Балтии, напомнил политик, говоря о проделанной работе по вопросам безопасности.

Он подчеркнул, что вопросы обороны и безопасности теперь также являются приоритетом Европейского союза (ЕС).

"Это четко отражается и в следующих руководящих принципах политики Еврокомиссии в отношении укрепления обороноспособности Европы и потенциала военной индустрии. Кроме того, будущая Еврокомиссия будет работать над поддержкой приграничных восточных регионов, которые больше всего ощущают влияние российской войны. Отметим, что это была и установка "Нового Единства" на выборах в Европарламент. Конечно, еще много работы впереди над конкретными предложениями и бюджетными программами, поэтому важно удерживать эти вопросы на высоких позициях в европейской повестке дня", - рассказал Домбровскис.