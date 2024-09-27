С конца 2022 года российские войска пытаются захватить город Угледар на западе Донецкой области Украины, где до войны проживало 14 тысяч человек. Бои за город продолжаются до сих пор - за почти два года, пытаясь оккупировать город, силы РФ потеряли тысячи солдат и около тысячи единиц техники, сообщает американское издание Forbes.
Forbes: Битва за Угледар стала одной из самых кровавых для РФ
В атаке, начатой на этой неделе, 57-я отдельная мотострелковая бригада российской армии прорвала укрепленную линию обороны 72-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Forbes пишет, что оккупанты сейчас находятся на юге Угледара, а осажденный украинский гарнизон, возможно, уже отступает к югу от города.
Даже если РФ удастся захватить город, "победа" будет слишком дорогой - защищая город, ВСУ практически полностью уничтожили несколько оккупационных бригад с помощью мин, артиллерийских снарядов, беспилотников и противотанковых ракет, сообщает издание.
Самым тяжелым для россиян окахался период с конца 2022 по начало 2023 года - тогда неуджавшиеся атаки российсктх войск стали одними из самых кровавых за всю войну.
155-я бригада, имевшая около 3000 солдат, в течение нескольких дней теряла до 300 человек в день и к февралю 2023 года была "почти уничтожена". Ряды бойцов бригады были восстановлены, но она вновь понесла большие потери.
"За последние шесть месяцев 155-я бригада могла быть фактически выведена из строя как минимум дважды из-за неудачных лобовых атак возле Уледара", - заявило министерство обороны Великобритании в апреле 2023 года.
У 40-й бригады морской пехоты дела обстоят немного лучше. Всего потеряно не менее тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий, сообщает военное издание WarSpotting.
При этом вооруженные силы Украины потеряли гораздо меньше техники, так как их солдаты в основном сидели в траншеях и бункерах. Также ВСУ издалека обстреливали нападавших минами, артиллерийскими снарядами, ракетами и дронами.
Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что возможный захват Угледара существенно не улучшит успехи оккупантов на западе Донецкой области, поскольку город не имеет существенного логистического значения.
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