"План победы" Зеленского. Что это за документ и зачем президент Украины привез его в США?

Горячая фаза войны продолжается, и для Украины критически важно, чтобы западные партнеры продолжали оказывать ей военную и финансовую помощь.

Именно поэтому Владимир Зеленский везет в США новую инициативу — ее в офисе президента Украины назвали «планом победы».

Би-би-си попыталась выяснить, что это за документ, из каких пунктов он состоит и что он может дать Украине. Это пока тайная инициатива, но некоторые детали нам все же удалось узнать.

Что известно о «плане победы»

Впервые об этой инициативе украинский президент заговорил в конце августа на большой пресс-конференции ко Дню независимости. «Для нас победа — быть очень сильными и готовыми к сильной дипломатии. И именно поэтому я подготовил несколько пунктов — четыре из них основные, и один, который нам потребуется после войны», — рассказал Зеленский в интервью CNN в сентябре.

В Офисе президента впоследствии объяснили, что «план победы» будет содержать четыре пункта: военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на агрессора и «политическое принуждение России».

Конкретного описания, что подразумевают эти пункты, нет — ожидается, что все детали плана Зеленский огласит уже во время визита в Нью-Йорк. Но некоторые подробности уже просочились в СМИ.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что военный пакет будет четко структурирован в соответствии с нынешним этапом войны и анализом происходящего на фронте.