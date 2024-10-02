Видео Театру им. Чехова - 141 год! Новый сезон преподнесет немало сюрпризов

26 октября в уже упоминавшейся Аркаде Театра им. Чехова свой проект представит Дмитрий Гайтюкевич: его спектакль "Троллейбус "Любочка" - "тоже о любви, во всех ее проявлениях".

1 ноября на Большой сцене Сергей Голомазов предложит зрителям пьесу Мольера "Тартюф", 6 декабря, в продолжение традиции декабрьских праздничных концертов, публику порадует

новый спектакль-концерт "Мне хорошо с тобой" в постановке Инары Слуцкой - в программу войдут песни на музыку Раймонда Паулса, точнее - хиты 80-х.

Режиссер Лаура Гроза также будет работать над спектаклем большой формы: 14 февраля ожидается премьера "Леди Макбет" по мотивам пьесы Уильяма Шекспира; автор инсценировки - Артур Дицис. Основная тема - безумная любовь женщины к своему мужчине.

14 февраля актер Максим Бусел представит зрителям собственную постановку о юношеской любви "Неисправимый романтик", в которой он выступает не только в качестве режиссера, но и автора музыки и текста.

8 марта Голомазов предложит свою сценическую трактовку пьесы Александра Гельмана "Скамейка" - о случайной встрече мужчины и женщины, проживших за один вечер целую жизнь.

11 апреля на Большой сцене состоится премьера спектакля "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова: режиссер Виестур Кайришс ставит спектакль о бездействии российской интеллигенции во время войны, при этом затрагивая тему любви к своим фантазиям.

23 мая ожидается премьера спектакля малой формы в постановке Станислава Токалова, пьесу для которого пишет Артур Дицис. Это будет история о нас - латышах и русских: и забавная, и щемящая.

Дана Бйорк, директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова, говорит: "Любовь, как и красота, спасает мир! Да, любовь может принимать разные формы и окраски. И в этом театральном сезоне мы постараемся прикоснуться к этой вечной и по сей день неразгаданной теме - теме любви. Людям необходимо множить ее в своих сердцах и поступках, чтобы мир становился добрее и светлее".

В 142-м сезоне Театр им. Чехова также планирует провести второй международный творческий лагерь для актеров ArtMind и несколько обменных гастролей.

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