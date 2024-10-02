Сегодня, 2 октября, Рижский русский театр им. Михаила Чехова отмечает 141-летие и, по традиции, в этот день объявляет о планах на новый сезон, сообщили RUS TVNET в театре.
Видео ⟩ Театру им. Чехова - 141 год! Новый сезон преподнесет немало сюрпризов
За 141 год театр прошел путь от одной площадки до пяти, а в октябре этого года добавится шестая - Аркада Театра им. Чехова на ул. Вальню, 19.
"Лейтмотив 142-го сезона в Театре им. Чехова - любовь и ее многочисленные лики: все новые постановки будут объединены этой темой", - сообщили в релизе.
Всего в новом сезоне запланировано 10 новых спектаклей (5 большой формы и 5 малой).
Видео: Новый сезон в Рижском русском театре им. Михаила Чехова
1 сентября состоялась премьера музыкального спектакля для всей семьи "Золушка" в постановке Паулы Плявниеце, получившая положительные отзывы и зрителей, и критиков. На сцене в яркой и веселой форме представлена история, где речь идет не только о любви Золушки и Принца, в которой свою роль сыграли карета из тыквы и хрустальная туфелька, но и о любви к природе и всему живому, что в контексте сегодняшней экологической ситуации приобретает особую актуальность.
На 2 октября назначена премьера четвертого квартирника: источником вдохновения для актера Родиона Кузьмина стало творчество Владимира Высоцкого, и название ему подсказала песня "Все не так…".
26 октября в уже упоминавшейся Аркаде Театра им. Чехова свой проект представит Дмитрий Гайтюкевич: его спектакль "Троллейбус "Любочка" - "тоже о любви, во всех ее проявлениях".
1 ноября на Большой сцене Сергей Голомазов предложит зрителям пьесу Мольера "Тартюф", 6 декабря, в продолжение традиции декабрьских праздничных концертов, публику порадует
новый спектакль-концерт "Мне хорошо с тобой" в постановке Инары Слуцкой - в программу войдут песни на музыку Раймонда Паулса, точнее - хиты 80-х.
Режиссер Лаура Гроза также будет работать над спектаклем большой формы: 14 февраля ожидается премьера "Леди Макбет" по мотивам пьесы Уильяма Шекспира; автор инсценировки - Артур Дицис. Основная тема - безумная любовь женщины к своему мужчине.
14 февраля актер Максим Бусел представит зрителям собственную постановку о юношеской любви "Неисправимый романтик", в которой он выступает не только в качестве режиссера, но и автора музыки и текста.
8 марта Голомазов предложит свою сценическую трактовку пьесы Александра Гельмана "Скамейка" - о случайной встрече мужчины и женщины, проживших за один вечер целую жизнь.
11 апреля на Большой сцене состоится премьера спектакля "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова: режиссер Виестур Кайришс ставит спектакль о бездействии российской интеллигенции во время войны, при этом затрагивая тему любви к своим фантазиям.
23 мая ожидается премьера спектакля малой формы в постановке Станислава Токалова, пьесу для которого пишет Артур Дицис. Это будет история о нас - латышах и русских: и забавная, и щемящая.
Дана Бйорк, директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова, говорит: "Любовь, как и красота, спасает мир! Да, любовь может принимать разные формы и окраски. И в этом театральном сезоне мы постараемся прикоснуться к этой вечной и по сей день неразгаданной теме - теме любви. Людям необходимо множить ее в своих сердцах и поступках, чтобы мир становился добрее и светлее".
В 142-м сезоне Театр им. Чехова также планирует провести второй международный творческий лагерь для актеров ArtMind и несколько обменных гастролей.
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