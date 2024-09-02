1 сентября в Театре им. М. Чехова состоялась премьера нового спектакля для всей семьи - "Золушка"

История о Золушке основана на всем известном сценарии и последовательности событий, однако интересы и увлечения героев вполне современны. Авторы спектакля предлагают зрителям вместе с персонажами задуматься о некоторых глобальных вопросах - например, о сохранении исчезающих естественных лугов: забота о них является истинным призванием Золушки в этой пьесе. Увлечения принца тоже связаны с бережным отношением к природе: его увлекает не охота, а садоводство и пчеловодство. Однако ценности традиционной сказки никуда не делись: есть и фея-крестная (на этот раз - в образе Пчелы), и хрустальная туфелька, и карета-тыква, и, конечно же, всепобеждающая сила добра и любви.

Творческая команда под руководством режиссера Паулы Плявниеце состоит из сценографа Синтии Екабсоне, художника по костюмам Байбы Литини, композитора Рейниса Сеянса, художника по свету Никса Ципрусса и хореографа Дмитрия Гайтюкевича. Автор пьесы - Линда Рудене, на русский язык текст перевела Лина Овчинникова. Заглавную роль играет Юлия Бернгардт, остальных персонажей - ведущие актеры Театра им. Чехова, а также будущие актеры - студенты Латвийской академии культуры.

Для режиссера Паулы Плявниеце "Золушка" стала четвертым проектом в Театре им. М. Чехова, причем две предыдущие постановки получили награды в рамках смотра "Ночь лицедеев": в 2022 году "Айболит" был признан лучшим спектаклем для детей и/или подростков, а в 2023 году приз детского жюри получил спектакль "Три поросенка и волк". В апреле этого года Паула поставила в Театре им. Чехова спектакль "Сказки в капельках дождя", в основу которого легли яркие и нежные стихи Аспазии, - он предназначен для самых маленьких театралов: в возрасте от двух до пяти лет.

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