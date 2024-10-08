Чего ждать от оптимизации NMPD? Комментарий министра здравоохранения

На просьбу объяснить предстоящее сокращение бюджета NMPD, министр напомнил, что оптимизация службы планировалась с 2018 года и будет реализована сейчас, когда экономия особенно необходима.

По словам Абу Мери, реорганизация в основном будет заключаться в сокращении бригад из трех человек до двух человек. Команды из одного человека создавать не планируется. Увольнять сотрудников NMPD не будут, их будут пытаться перевести из одного региона в другой, поскольку местами их не хватает.

С региональными больницами ведутся переговоры об укреплении сотрудничества с университетскими больницами, чтобы повысить уровень оказания услуг в регионах.

В данный момент проблема заключается в том, что во многих больницах специалисты существуют только на бумаге, а в реальности они находятся там всего несколько дней, поэтому качество и доступность услуг неудовлетворительные, добавил Абу Мери.

Как сообщалось, бюджет NMPD на следующий год предусматривает сокращение расходов на 1,6 млн евро, и по этой и другим причинам служба внесет изменения в организацию своей работы, например, сократит количество бригад в ночное время и введет новый принцип госпитализации.

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