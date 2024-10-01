Отныне платные вызовы неотложной помощи станут дороже

Изменения коснутся только тех физических и юридических лиц, которые пользуются платными услугами неотложной помощи.

Как пояснили в NMPD, это такие услуги, как дежурство медиков на концертах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях, плановая медицинская транспортировка, курсы обучения первой помощи и другие.

В NMPD подчеркнули, что повышение не относится к основным функциям - оказанию неотложной медицинской помощи населению в критических для здоровья и жизни ситуациях. Помощь пациентам с серьезными проблемами со здоровьем и угрожающими жизни состояниями оказывается бесплатно.

Поправки потребовались в связи с изменением объема средств, выделяемых на оплату труда врачей NMPD и других членов бригад, что повлекло за собой изменение размера их зарплат. Это в свою очередь повлияло на стоимость практически всех платных услуг, которая возросла в среднем на 9%.

В дальнейшем вызов NMPD к человеку, которому не требуется экстренная медицинская помощь, будет на 6,59 евро дороже - 91,52 евро. В прошлом году было 3322 таких вызова.